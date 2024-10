Tras la victoria por un gol a cero de Colo Colo frente a Universidad Católica, los dardos apuntaron hacia el camarín albo, tras las potentes declaraciones del jugador Carlos Palacios.

En la ocasión, el de la Población Huamachuco dijo que aún mantenía ciertas dudas respecto a si ir o no a la selección chilena para los duelos clasificatorios antes Brasil y Colombia.

Reacciones han existido muchas y una de ellas fue la de Mauricio Israel, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE dio cuenta de su parecer, donde dijo comprender al jugador, aunque no se puede dar el lujo de renunciar a tal digan posibilidad.

“Yo entiendo a Carlos Palacios que quiera salir campeón en cancha con Colo Colo y por cómo vienen jugando en el último mes y medio, pero resulta que no hay honor más grande que ser seleccionado chileno”, dijo el comunicador.

De todos modos, el conductor de Círculo Central (Su Círculo) dio cuenta que una situación puede venir en auxilio del futbolista. “Él tiene la opción de renunciar a la selección si quiere, pero ahora si se confirma el paro de árbitros se les van a suspender los partidos que tiene que recuperar y deberán reprogramarlos, ¿No será que a lo mejor este paro también ayuda a Colo Colo?”, afirmó.

Israel: “La selección no perjudica a Colo Colo”

A su vez, le dio a entender al jugador que acá la culpa no es de la ANFP, quienes le extendieron una mano a los albos cuando la requerían. “¿Cómo puede decir Palacios que la selección perjudica a Colo Colo? Que la programación perjudica a Colo Colo, si la suspensión no es culpa de la ANFP si tuvieron que suspender partidos y reprogramárselos. Además, tienen buen plantel y no les sacan a la mitad de los jugadores, solo a cuatro”, enfatizó.

Finalmente, le dijo “invito a Carlos Palacios que si quiere jugar por Colo Colo y no hay paro de árbitros, que renuncie a la selección”, concluyó así, Mauricio Israel.