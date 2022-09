La oncena de la Selección Chilena no es del gusto de Juan Carlos Letelier. El mundialista con Chile en España 82 no está conforme con el manejo de Eduardo Berizzo ni menos con la formación que proyecta el Toto para esta tarde (16 horas) ante Marruecos en la cancha del Espanyol de Barcelona. El exjugador no puede creer que varios cracks de la Generación Dorada no sean titulares.

En diálogo con Bolavip, el ex delantero del Cruz Azul de México y autor de un doblete ante Brasil con La Roja mostró su repudio total a lo que está realizando Berizzo, ya que no está conforme con el equipo ni el trato que tiene el estratega con los jugadores más laureados del fútbol chileno como es el caso de Claudio Bravo, quien no fue considerado y con Charles Aránguiz, quien solo verá el partido desde la banca.

"Los está citando pero no con el afán de que jueguen o que sean titulares, más bien lo está haciendo por acto de presencia. Así como lo ha hecho con todos. Los referentes que tiene más encuesta son Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis (Sánchez). A los otros los está citando, pero no los va a hacer jugar (...) Si es así, al menos, por respeto los debería hacer jugar por lo que han conseguido", expresó Letelier.

Letelier no conforme siguió con su discurso directo y manifestó que "en esta pasada está claro que hoy, para él (Berizzo), son tres los referentes para estos partidos y está utilizando a los jugadores que son más cercanos a la gente y al plantel".

Las decisiones de Eduardo Berizzo causaron molestia en Juan Carlos Letelier (Comunicaciones ANFP).

Sin duda, Letelier reclama por el trato que están recibiendo por parte de Berizzo los jugadores con más título y recorrido. Siguiendo con sus decisiones, el exjugador de Cobreloa dijo que "tiene que empezar con ellos desde el arranque. Ellos son nuestra marca".

Para rematar, el ex seleccionado chileno le mandó el último recado al Toto: "Ellos hicieron mucho durante bastante tiempo de dejar arriba el prestigio de Chile y deben jugar".