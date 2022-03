El ex defensor de la Selección Chilena comentó lo que fue el camino del equipo nacional al mando del técnico uruguayo y entregó su punto de vista con relación al futuro de La Roja.

Gonzalo Jara analiza el peregrinar de La Roja en Eliminatorias: "Por ahí no se sabía muchas veces a qué se jugaba"

La Roja tuvo una dolorosa derrota ante Uruguay este martes y provocó que Chile le dijera adiós a toda opción de poder estar presente en el Mundial de Qatar 2022. Además, de esperar qué ocurría en los partidos de Perú y Colombia, quienes también tenían chance de jugar el Repechaje y que finalmente los incaicos se quedaron con aquella plaza tras superar a Paraguay en Lima.

Tras el compromiso entre chilenos y charrúas, en el programa Todos Somos Técnicos, Gonzalo Jara comenzó analizando las declaraciones que realizaron Gary Medel y Arturo Vidal luego de la caída.

"Obviamente ahí escuchando a Arturo (Vidal) y a Gary (Medel) también, va quedando y lo que uno va entendiendo y lo que uno va hablando con ellos es que no van a dar un paso al costado por lo que han sido siempre, competitivos", dijo el bicampeón de América.

"Y obviamente apuntar a donde están, siguen compitiendo al más alto nivel, pero creo que también debe haber un trabajo e ir de la mano con un funcionamiento colectivo que los vaya encaminando a lo que realmente Chile quiere", agregó

Además, el ex defensor cree que el combinado chileno no encontró el funcionamiento que el equipo mostraba en procesos anteriores. "Creo que hoy Chile perdió la forma en toda la Clasificatoria, por ahí no se sabía muchas veces a qué se jugaba. Creo que ahí se perdió el rumbo un poco de lo que se venía haciendo anteriormente".

Y añadió. "Lo que tuvo Chile fue el funcionamiento colectivo, lo que lo sostuvo a lo largo del tiempo. Teniendo obviamente individualidales, pero con calidad también y va de la mano con lo que te sostiene el funcionamiento colectivo".

En cuanto a la Generación Dorada, Jara asegura que los jugadores deben volver a tener ese atracción de regresar, pero que además se sumen nuevos nombres para el futuro proceso.

"Hoy para que esos jugadores sigan estando al más alto nivel y que vengan a la selección, obviamente tienen que reecantarse. Creo no es fácil quedar afuera de un mundial, ellos tendrán que analizar si quieren seguir estando. Eso es importante y que se vayan sumando otros también", sostuvo.

Finalmente, agregó. "Creo que en eso también debe haber un trabajo, un funcionamiento colectivo de los jugadores. Siempre he dicho que el recambio está, creo que jugadores de calidad tambíén hay, pero a esos jugadores hay que sumarle el trabajo colectivo".