El comunicador mencionó que futbolista "capaz que Brereton haya mandado a decir que no viene” a La Roja.

Ricardo Gareca movió un tablero con la nómina de la Selección Chilena para los partidos ante Brasil en Santiago y Colombia en Barranquilla. Los grandes ausentes son Mauricio Isla y Ben Brereton.

El Tigre sin puntualizar aseguró que tomaron con contacto con jugadores y algunos no contestaron. Eso sí, sobre el tema del jugador del Southampton señaló que la decisión se debe por probar otras alternativas en zona de ataque.

Juan Cristóbal Guarello tiene algunas dudas sobre la situación de Ben Brereton y emite una teoría.“Capaz que Brereton haya mandado a decir que no viene”, mencionó en el programa Deportes en Agricultura.

El comunicador piensa que quizás hubo comunicación. “Ojo. Capaz le dijo a Gareca: sabe qué, si usted me va a tener así, si me va a exponer así, yo no voy. ¿Voy a jugar el próximo partido?”, señaló.

Guarello continuó con su teoría: “Quizás Gareca le respondió ¿Mira, vos sabés…? Y capaz Brereton le respondió que “para hacer el ridículo y cargar con los dados del mal partido, mejor no voy”.

Juan Cristóbal Guarello entrega teoría sobre ausencia de Ben Brereton. (Foto: Photosport)

Brereton fue titular en la derrota de Chile por 2-1 ante Bolivia en el Estadio Nacional. Sin embargo, Gareca decidió sacarlo a los 35 minutos del primer tiempo.

Por ahora, el jugador deberá concentrarse en los desafíos con el Southampton, club que marcha en el penúltimo lugar del Campeonato.