Este viernes, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, dio a conocer la nómina para los duelos de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México-Estados Unidos-Canadá 2026, que en octubre será ante Brasil y Colombia.

La convocatoria, consta de 26 jugadores que tienen una gran tarea por delante y que es la de recuperar terreno perdido y que por el momento, tiene a los nacionales fuera, incluso, del repechaje mundialista.

Sin embargo, cuando el Tigre dio a conocer uno por uno los nombres y los especialistas fueron ordenándolos por posición, asomó una extraña y particular situación en los nominados a La Roja.

¿De qué se trata? Pues bien, resulta que en la citación no aparece ningún delantero que milite en el fútbol europeo, así es tal cual lo lee.

Víctor Dávila en América de México, Eduardo Vargas en Atlético Mineiro de Brasil, Maximiliano Guerrero de Universidad de Chile, Gonzalo Tapia de Universidad Católica y Lucas Cepeda Barturen de Colo Colo, son los atacantes que aparecen en la convocatoria.

¿Y los “europeos” de La Roja?

El día viernes se conversó largo y tendido de la ausencia de Ben Brereton Díaz, quien no asoma en la nómina de Gareca. Otro que no está es Alexis Sánchez, quien aún no se recupera de su lesión en Italia.

¿Darío Osorio no es delantero? Por más que en la citación aparece como delantero, él es mediocampista y así se le ha visto tanto en el Midtjylland como en la misma selección.

Ben Brereton, uno que no fue considerado en esta pasada (Photosport)

¿Cuándo se juegan los partidos de Chile?

Por la fecha 9 y 10, la selección chilena deberá enfrentar a Brasil el día jueves 10 de octubre a las 21 horas en el Estadio Nacional.

Mientras, que el martes 15 del mismo mes, La Roja visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 17:30 horas de nuestro país.