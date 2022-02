Gonzalo Jara y la situación de La Roja: "Si no clasificamos al mundial, no sería una catástrofe"

La selección chilena tendrá dos finales que afrontar en la última doble fecha de clasificatorias, en donde visitará a Brasil y recibirá a Uruguay con la principal consigna de sumar los seis puntos para conseguir boletos para ir al Mundial de Qatar 2022 y por esto, un jugador clave de la generación dorada se refirió al presente de La Roja.

El hoy futbolista de Coquimbo Unido, Gonzalo Jara, dialogó con El Mercurio y comentó el presente de la selección y las sensaciones que le dejó el partido de Chile ante Argentina, en donde sintió que se pudo hacer algo más, pero no le sorprendió por lo difícil que ha sido vencer a la Albiceleste a lo largo de nuestra historia.

"Se le exige mucho a una selección cuando a Argentina se le ha ganado solo una vez en Clasificatorias. Nosotros mismos, cuando ganamos las copas, fueron empates y definimos a penales, es complicado", expresó el defensor nacional.

Si bien es consciente de que las posibilidades de ir a Qatar son escasas, el defensor nacional mantiene la fe en La Roja y deja en claro que no sería un fracaso no clasificar.

“Creo mucho en esta selección, porque no ha sido fácil para ellos, con un proceso con muchos cambios. Pero si no clasificamos, no sería una catástrofe", comentó Jara.

Ante aquello, Gonzalo Jara se aferró a la larga historia de la selección chilena, en donde menciono que “se ha quedado más fuera que dentro de un mundial, lo cual la gente olvida”

"Tuvimos una generación que fue brillante, pero también nos quedamos fuera de Rusia con la selección que había ganado dos títulos. Entonces, no hay que criticar tan duro a los jugadores que están ahora", finalizó el zaguero de los Piratas.

La Roja deberá esperar al mes de marzo, en donde se disputará la última doble fecha clasificatoria, la cual decidirá si los dirigidos por Martin Lasarte van o no al mundial de Qatar 2022.