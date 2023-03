Miguel Ángel Neira es uno de los detractores acérrimos de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena. Una de las glorias de la Universidad Católica y La Roja está completamente desilusionado del nivel mostrado anoche por el cuadro nacional ante Paraguay, a pesar de la victoria sobre la hora por 3-2 en el Estadio Monumental.

En un diálogo franco con Bolavip Chile, Neira no se la mandó a decir con nadie al Toto y el exjugador de La Roja quiere incendiar todo con sus palabras, ya que no cree que la ex mano derecha de Marcelo Bielsa pueda sacar el proceso adelante.

"Berizzo se tiene que ir ahora, después de este partido. Hoy en la noche tiene que renunciar. Paraguay debe ser uno de los equipos más malos del mundo y Chile nada, nada, nada", expresó.

La molestia es notoria en Neira, quien sí, dentro de todo, tuvo buenos comentarios para dos jugadores, aunque también tiró al resto a los leones. " Cosas individuales de Alexis Sánchez, (Alexander) Aravena y nada más. No es un equipo, que no juega a nada, no hay nadie que entre a dar un pase gol habiendo jugadores muy superiores de los que traen de México, Estados Unidos. No sé por qué no los llama", agregó.

Miguel Ángel Neira no le compra nada a Eduardo Berizzo y pide su renuncia (Agencia Uno)

Neira está preocupado y sabe que la Selección Chilena adolece de un buen rendimiento. Más bien, el ex UC cree que el proceso es trunco y que los viejos estandartes, la verdad, es que ya deben dejar de jugar sólo por el nombre.

"Es que lo que pasa es que cuando lleguen las Clasificatorias y Chile juega así no le va ganar a nadie. Vamos a quedarnos fuera de otro Mundial. Sólo rescato algo del segundo tiempo nada más. Hay algunos jugadores de la Generación Dorada, que tienen que darse cuenta que no pueden jugar. Medel, Alexis y Claudio Bravo, bien; pero hay jugadores que se tienen que dar cuenta que se deben ir. Vidal, cero aporte", terminó.