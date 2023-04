Jorge "Mortero" Aravena, histórico de la UC y ex volante de la Roja, conversó con Bolavip Chile sobre la dura eliminación del equipo de Hernán Caputto del Sudamericano Sub 17.

Histórico de la Selección Chilena ironiza con dolorosa eliminación de la Sub 17: "El arquero de Brasil se despeinó porque es crespo no más"

La Selección de Brasil derrotó por 3 a 0 a la Selección Chilena por el hexagonal final del Sudamericano y lo dejó sin chances de clasificar al Mundial Sub 17. El equipo comandado por Hernán Caputto fue superado de principio a fin y no tuvo grandes chances para anotar el descuento.

Los goles de la Verdeamarelha fueron obra de Rayan Vitor en dos oportunidades (11′ y 31′) y otro tanto de Ricardo Mathias (59′).

Brasil fue ampliamente superior a Chile en varios pasajes del encuentro | Foto: Photosport

Jorge Aravena, exvolante ofensivo chileno en las Eliminatorias a México '86 y a Italia '90, habló con Bolavip Chile tras la dura eliminación del equipo de Caputto en suelo ecuatoriano.

"Nos anotaron nueve goles en cuatro partidos en esta fase y no hemos anotado ninguno. En este partido no llegamos al arco y se despeinó porque es crespo no más. Es feo, es feo ver que nuestra selección caiga de esta forma", apuntó el exmediocampista de la UC.

"Uno nunca pierde la ilusión cuando juega Chile, mientras haya posibilidades hay que ponerse la Roja sí o sí, pero desgraciadamente no estuvimos bien", remarcó.

Por último, el Mortero criticó las pocas oportunidades que han tenido los diversos jugadores en el primer equipo de sus respectivos equipos. "Lo que preocupa es que muchos de los muchachos en Argentina, Brasil y Venezuela han jugado en Primera División, pero los nuestros no hay ninguno que juegue o haya alternado en primera. Hay que darle la posibilidades a los jóvenes ¿Cómo sabemos si están para la competencia? Haciéndolos jugar, no sacamos nada que entrenen y entrenten, sino pueden mostrar sus habilidades con la presión del resultado", cerró.

Con esta nueva caída, la Roja se ubicó en la última posición con 0 unidades, mismos puntos que tiene su símil de Paraguay, rival con que el Equipo de Todos cerrará su partipación en el Sudamericano que se disputa en Ecuador.