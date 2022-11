La Selección Chilena perdió ante Polonia y hoy igualó sin goles ante Eslovaquia. Hace instantes, Eduardo Berizzo quedó conforme con lo realizado en estos partidos. Tras escuchar las declaraciones, el histórico de La Roja, Miguel Ángel Neira, destruyó todo lo dicho por el Toto. El exjugador de la Universidad Católica contestó el llamado de Bolavip Chile y disparó sin asco sobre lo explicado por el estratega nacional.

Neira siente que Berizzo no tiene el nivel para encabezar el proceso de Chile y, además, ejemplicó sus errores y falta de tino con los pocos minutos entregados al joven Lucas Assadi.

"No sé que hace ahí Eduardo Berizzo. Te juro, uno ve que no juegan a nada. Tiene al chico Lucas Assadi, que lo hace jugar solo cinco minutos e insisten con los mismos. Un equipo plano que llega solo a través de centros. No hay pases entre lineas, nada. Y te lo dice el mejor jugador de España 82", expresó.

Miguel Ángel Neira quedó desconforme con lo realizado por Chile (Bolavip)

En su relato, Neira siguió disparando sin asco sobre lo que realizó la escuadra nacional, aunque sí le dio méritos a Assadi. "Nada es rescatable, nada. Lo único que me gustó fue cuando entró Assadi, quien agarró la pelota y partido hacia adelante y fue a buscar algo distinto", expresó.

En un ácido comentario, uno de los mundialistas de Chile en España 82 aprovechó de repasar a Marcelino Núñez, Gabriel Suazo y Víctor Felipe Méndez, aunque sí le metió fichas a un jugador del torneo local.

"Suazo, por ejemplo, no tiene nada que ver con el Suazo de Colo Colo. La defensa, en general, no fue presionada en ningún minuto, porque el otro equipo era muy malo. En Chile hubo pocos rescatables. Me gustó cuando entró Williams Alarcón. Pero Méndez, Núñez y ningún pase como número 10. Ninguno. Cómo vas poner a un chico que no da ningún pase gol en todo el partido", expresó.