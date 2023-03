La Selección Chilena y Eduardo Berizzo quieren romper la mala racha que arrastran en los siete anteriores partidos al mando del técnico argentino contra Paraguay. El combinado nacional no ha sabido de triunfos en este nuevo proceso y aquello comienza a preocupar al hincha de cara a las Clasificatorias al Mundial 2026.

En la previa al compromiso entre La Roja y la Albirroja, Raúl Toro conversó en el Estadio Monumental con Bolavip Chile y fue consultado sobre el duro examen que tiene el 'Equipo de Todos' y sobre el estratega trasandino, quien se podría estar jugando el futuro.

"El problema son los resultados que ha venido sosteniendo a la selección, que hace rato no ganamos, pero siempre tengo confianza y siempre he dicho que soy el hincha número uno de la Selección Chilena. Espero que le vaya muy bien, yo sé que cuando uno está armando un equipo, que hay tantos jugadores que han salido y sobretodo de la Generación Dorada, es díficil armarlo de nuevo", sostuvo el ex DT de Audax Italiano.

"Hay que tener paciencia, porque aquí hay ver a los jugadores que vienen, aunque digo sinceramente que están lejos de los que estaban, pero el fútbol es uno solo y se juega bien o mal. Espero que los jugadores que vienen de afuera, como Méndez, como Ben Brereton y de Inglaterra, cooperen con los demás jugadores que llegan por primera o segunda vez y puedan llevar a Chile al Mundial que es lo que todos le pedimos", agregó.

El ex DT de Audax Italiano aseguró que la Generación Dorada es cosa del pasado | Foto: Agencia UNO

Por último fue interrogado sobre los dichos de Alexis Sánchez, quien aseguró que la Generación Dorada ya es cosa del pasado.

"Yo creo que a la Generación Dorada debemos hacerle una reverencia y decirle 'muchas gracias'. Si alguno de los jugadores, como el caso de Alexis y que están en un buen momento o el caso de Vidal, o de dos o tres, yo creo que más de cinco no van a pasar de la Generación Dorada, cooperan ayudando para que maduren estos jugadores jóvenes bienvenido sea. La Generación Dorada pasó y ahora tenemos que estar dispuesto a esperar a un grupo de jugadores que quizás le puedan imitar a la generación", cerró Toro.