Tras el empate de La Roja Sub 20 en el Sudamericano de la categoría frente a Ecuador a un gol en el debut de ambos equipos en el certamen buscando un cupo al mundial que se realizará en Indonesia a mitad de este año 2023.

La igualdad significó el primer punto en el Grupo B, pero si bien el equipo de Patricio Ormazábal dejó un buen sabor de boca, quedó en el aire que quizás, se perdió una gran oportunidad de haber ganado porque el triunfo pareciera que le correspondía a los chilenos.

De todas maneras, el mundo del fútbol chileno quedó satisfecho por lo exhibido por los jóvenes nacionales. Jaime Vera en diálogo con Bolavip aseguró que Chile mostró cosas muy interesantes y que el técnico tiene mucho donde echar mano en caso de alguna complicación.

"(Hubo) Buena actitud, muy buen ritmo que se pudo mantener y que lamentablemente no se pudo ganar. Pero buen partido de Chile. Buscó el resultado, buscó variantes y queda claro que tiene plantel", fueron las primeras palabras del Pillo.

Sobre qué otros aspectos puede destacar del cotejo, resaltó la figura de Darío Osorio. Para Vera el de Hijuelas tiene ventaja en relación a otros compañeros. "El equipo se vio muy bien, obviamente Darío Osorio está un peldaño más arriba que el resto, nomás por su velocidad y habilidad, pero hay que destacar al equipo en sí", reconoció.

Jaime Vera rescata la actitud y el buen juego de Chile (Prensa La Roja)

Finalmente y sobre si considera que Chile desperdició una gran ocasión de quedarse con los tres puntos, el ex campeón con Colo Colo aclara que "no es farra, son situaciones por ejemplo el gol que no se cobró. Yo creo que fue un partido donde se presentaron varias ocasiones de gol y que no se pudieron concretar. Es algo que les pasó la cuenta y es algo a mejorar, dentro de lo muy bueno que hicieron", concluyó Vera.