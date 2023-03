El próximo lunes a las 21:30 horas, Chile enfrentará a Paraguay en el Estadio Monumental. Este duelo amistoso para muchos es de gran relevancia, ya que de no ganar podría marcar un precedente para que Berizzo deje la banca de la selección nacional.

Sin embargo Jean Beausejour no piensa de esta manera. El ex seleccionado chileno no entiende por qué se le da tanta trascendencia a este partido, teniendo en cuenta que es un amistoso. "Este partido se transformó trascendente y no se por qué. Este era un partido de preparación y hoy día en el ambiente está como si fuera un partido definitorio".

"Pareciera que el partido con Paraguay es de vida o muerte, y yo no estoy ni cerca de los que piensan así", continuó diciendo el actual panelista de ESPN.

Berizzo busca su primera victoria al mando de la selección. (Agencia Uno)

Beausejour también comentó que esta es la oportunidad para que Berizzo pruebe nuevas fórmulas y nuevos jugadores en el once titular. "Me gustaría que se sigan probando jugadores, porque el periodo crítico son las Eliminatorias"

Ahora solo queda esperar cuántos jugadores nuevos veremos en este nuevo amistoso FIFA. Nombres como Matías Catalán, Alexander Aravena, podrían ver sus primeros minutos con la camiseta nacional.