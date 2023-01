La selección chilena sub 20 tan solo empató a un tanto con Ecuador en su estreno en el Sudamericano clasificatorio para el Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia.

Dentro de las cosas llamativas que pasaron, fue la decisión del entrenador Patricio Ormazábal quien optó por dejar en el banco al jugador de Universidad de Chile, Lucas Assadi y si bien lo mejor que mostró La Rojita fue en el lapso inicial, fue una medida un tanto irrisoria.

Así lo ve de alguna manera el técnico Jorge Garcés, quien en conversación con Bolavip comentó esa situación, aunque blinda al técnico porque según palabras del propio estratega, él habrá tenido sus razones.

"No podemos decir que es falta de trabajo, aunque me hubiese gustado ver a Assadi y Osorio juntos y ojalá desde el inicio, pero el entrenador tendrá sus motivos por lo que mostraron en la U. Son chicos con muchas características, de Osorio esperé más, pero quizás con Assadi se sentía mejor. Cordero, muy bien, también, resaltó el querido peineta.

Sobre qué aspectos se pueden recalcar, Garcés la tiene clara y sentencia que no se tuvo la oportunidad de haber cerrado el partido y que Chile mereció más. "Lo bueno fue el primer tiempo y lo malo fue no haber aprovechado para haber cerrado el partido. Con lo que se vio en el primer tiempo, el uno a cero fue muy mezquino. Eso sí, no se cuenta con un gol que no es sancionado. Chile mínimo mereció un dos a cero", señaló.

"Ormazábal tuvo sus razones", dijo Garcés en relación a la ausencia en el primer tiempo de Lucas Assadi (Prensa ANFP)

En la misma línea del resultado final, se le consultó al DT campeón con Santiago Wanderers el año 2001 si faltó algo más que siempre el fútbol chileno adolece, Garcés dijo que "pequeñas cosas, el fútbol a veces pasa por pequeños detalles. Si hubiese VAR terminábamos dos a cero el primer tiempo y eso se le hacía difícil a Ecuador. Me parece que nos encontramos con un equipo rápido, pero tenemos muchas variantes ofensivas", enfatizó.

La evaluación final pasa que "en general, creo que era un partido ganable y quizás no en la previa, porque Ecuador venía con un palmarés importante, pero por lo que se vio, no era lo que se esperaba. Pudimos más", cerró Jorge Garcés.