Emblemático ex jugador de La Roja y del fútbol chileno, Jorge 'Potencia' Vargas, no le gustó para nada el amistoso de Chile ante Polonia y criticó con dureza lo hecho por el equipo dirigido por Eduardo Berizzo. Además, destrozó la delantera nacional.

Jorge Vargas no se ilusiona con La Roja y destroza la delantera nacional: "Arriba tenemos menos peso que mi hija de 9 años"

La Selección Chilena cayó por la cuenta mínima en su penúltimo partido del 2022 ante Polonia, selección mundialista que, si bien no controló el partido, supo pegar cuando tenía que hacerlo y dejó a los dirigidos por Eduardo Berizzo sin pan ni pedazo.

Independiente de la caída, La Roja mostró una evidente mejora de lo realizado en los amistosos previo, pero no alcanzó y en ofensiva se vio a un equipo sin mayores alternativas ni poder de fuego como para romper el cero en el arco polaco.

Uno que quiso sacar la voz fue Jorge ‘Potencia’ Vargas, ex jugador de la Selección Chilena y el fútbol chileno, quien en conversación con Bolavip Chile aseguró no haber quedado nada conforme con el partido y criticó a la delantera nacional.

Chile no pudo ante Polonia en amistoso internacional. | Foto: Agencia UNO

“Dentro de todo, defensivamente y a mediocampo no es malo, pero arriba tenemos menos peso que mi hija de 9 por decirlo de una manera, pero lo otro es mucha excusa; que falta este, que falta este otro, este equipo es más o menos la base”, dijo.

Vargas fustiga que el Toto aún no conoce de victorias: “No hemos ganado ningún partido, ningún amistoso ni con selecciones A, B o C. Tengo la duda un poco de lo que puede pasar en el futuro. Veo poco progreso, veo a un Berizzo como el de Paraguay”.

Potencia cerró con una fuerte crítica: “Hay mucho técnico argentino de medio pelo en equipos grandes o importantes en Chile, ya sea en la A o en la B y poco técnico chileno. Hay que hacer un ajuste en el INAF, cómo dejan entrar a tanto argentino con títulos de internet”, remató.