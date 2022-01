La Selección Chilena vive días claves en su aspiración por llegar a una nueva Copa del Mundo. Hoy, enfrentará a Argentina en el Estadio Zorros del Desierto, un compromiso de extrema dificultad y que la historia así lo refleja, ya que Chile solo ha podido derrotar una vez en la historia a Argentina cuando se trata de compromisos por los puntos.

Martin Lasarte tendrá que acomodar las piezas en el mediocampo debido a que Arturo Vidal no estará por la expulsión que sufrió ante Ecuador. Ante esta incógnita, surge como una variable el ingreso de Marcelino Núñez, jugador de Universidad Católica que José Luis Villanueva asegura que puede ser clave.

“A mí me parece que puede aportar con muchísimo ritmo, va ser el que no se cansa. Él tiene una condición física sobresaliente y por ahí va su principal aporte: en el desgaste”, aseguró en conversación con ESPN F Show el también ex jugador cruzado.

Villanueva recalcó la insistencia de Núñez como una fortaleza y una variable que le podría dar resultado a La Roja esta noche: “Si se equivoca, no pasa nada, vamos de nuevo. Si chocamos una, no pasa nada, chocamos de nuevo. Le damos un poquito de claridad, probemos al arco a ver qué pasa. A mí me parece que dentro de las opciones es la que más se acomoda”.

“¿Por qué creo que puede mutar esta formación? Porque si no, hubiese puesto a Baeza. Si hubiese querido que fuera de una sola forma, hubiese puesto a este jugador que cada vez responde, no juega mal en la Selección”, cerró Villanueva.

Chile se medirá ante Argentina esta noche a las 21:15 PM, en donde sumar puntos lo dejaría en buen pie para afrontar el desafío ante Bolivia en la altura del Hernando Siles de La Paz el próximo martes.