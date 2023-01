La temprana eliminación de la selección chilena Sub 20 en el Sudamericano de la categoría en Colombia ha causado diferentes discusiones, pensando en el futuro del fútbol chileno que va en picada.

Por lo mismo, una vez que en el panel de Deportes en Agricultura se debatía sobre la culpa de Patricio Ormazábal del fracaso de Cali, el debate cambió el camino con los dardos dirigidos a Francis Cagigao.

Quien llevó adelante la situación fue el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien no se guardó culpar al ex jefe de las selecciones, por lo que pasó con la Sub 20.

“Lo peor de todo, lo más grave, es que se vendió la pomada de que el fútbol chileno iba a cambiar rotundamente a partir de un plan, una revolución que nunca antes se había hecho, y hubo pelotudos que se la tragaron y la compraron. Al payaso número uno lo aplaudieron en televisión. Fue en ESPN, lo siento, pero tengo que decirlo”, comentó Guarello.

Los dardos por el legado de Francis Cagigao en la selección.

Sus dardos no pasaron desapercibidos, porque en el panel radial también estaba Patricio Yáñez, quien forma parte del equipo de ESPN, que no se demoró en devolver la sugerencia.

“¿Eso qué tiene que ver? Si vamos a empezar a tirar nombres porque sí…”, comentó a dos manos Patricio Yáñez.

La situación fue tomando otro color, con argumentos cada vez más fuertes: “Una cosa es equivocarse, pero otra es que, teniendo antecedentes a mano recientes, se le hiciera un lavado de imagen”, precisó Guarello.

El ex jugador de la selección chilena y Colo Colo no se quedó atrás: “Todos nos hemos equivocado acá, querer tener el techo de vidrio para estar dando nombres y apellidos no corresponde”.

ver también La ANFP tomó tajante determinación con Patricio Ormazábal

El periodista, quien tuvo un altercado con Cagigao cuando pertenecía al programa Los Tenores de radio ADN, no quis bajar el perfil.

“Una cosa es equivocarse, y otra cosa es ser parte del circo. Dejémonos de joder, está bueno ya”, replicó.

Pero Yáñez, quien no se dio por vencido en ningún momento, lanzó un duro comentario sobre lo que estaba sucediendo al aire.

“Cuando tú te equivocas no te gusta, y cuando yo me equivoco sí me apuntas. Cuando alguien nos apunta estamos ‘no, no me digas nada a mi’, pero si uno se equivoca apuntamos y la cosa cambia”, detalla.

ver también Beausejour respalda a Ormazábal tras la actuación de La Roja en el Sudamericano

Para cerra el tema, Guarello no se quedó conforme, donde volvió a lanzar la artillería en contra de, los que él cree, defendieron la labor de Cagigao.

“Le estaban poniendo fichitas a Cagigao no en el principio, después de la cagada que me quedó a mí. Esos no son errores, yo me puedo equivocar, pero no me presto para operaciones mediáticas”, finalizó.