El ciclo de Eduardo Berizzo en La Roja no tuvo el inicio esperado y, pese a que el ex ayudante de Marcelo Bielsa asumió de una con una nómina que él no conformó, Chile no logró mostrar una buena cara en Asia y terminó cayendo ante Corea del Sur, Túnez y logró una igualdad con Ghana.

Las sensaciones que dejó el paso de la Selección Chilena por el continente asiático fueron mixtas; por un lado, aparecieron caras nuevas como Darío Osorio, Nayel Mehssatou o Alex Ibacache, entre otras, y por otro lado La Roja no mostró un sistema de juego acorde a lo que han sido los últimos años.

Los malos resultados obtenidos en cancha le terminaron pesando a fin de cuenta a Berizzo y sus seleccionados, ya que según el ranking FIFA que se subirá la próxima semana y que adelantó Mr Chip, Chile bajará un puesto y ahora roza con salir dentro del top 30 de las selecciones mundiales.

Coincidentemente, Corea del Sur pasó a Chile en el lugar 28 y dejando a La Roja en el 29. ¿El 30? Nada más ni nada menos que Túnez, otro rival que superó a Chile en el marco de la Copa Kirin disputada en Japón.

El ranking lo lidera Brasil, seguido de Bélgica y Argentina. Uruguay aparece en el puesto 13, Colombia en el 17, Perú en el 21, Ecuador en el 44, Paraguay en el 50 y Venezuela en el puesto 56. ¿Bolivia? Ni en las cómicas.