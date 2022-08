La Selección Chilena Sub 23 sostendrá un duro desafío, el próximo miércoles 31 de agosto, ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique. El técnico de La Roja, Eduardo Berizzo, comenzará en Juan Pinto Durán con los trabajos de los jugadores jóvenes más destacados del fútbol chileno. El estratega tiene en sus filas a varios futbolistas, que son importantes para el andamiaje de sus equipos.

Sin duda, el equipo nacional parte con el volante de la Universidad de Chile, Darío Osorio. La Joya de Hijuelas sigue consolidándose en el Romántico Viajero, a pesar del momento de la institución, y es número puesto para el Toto. Además, se suma Lucas Assadi de buen Clásico Universitario ante la UC.

Otro que destaca es el portero Tomás Ahumada. El meta de Audax Italiano apareció desde las juveniles y el técnico Juan José Ribera le confío la portería. El arquero tiene 720 minutos en 8 partidos jugados como titular.

De la Unión Española destacan dos valores importantes. Uno de ellos es Bastián Yáñez, quien está siendo seguido desde el Blackburn Rovers de Inglaterra. El delantero tiene 22 compromisos este año con 2 goles en su registro.

La Selección Chilena Sub 23 tiene a dos valores que están haciendo goles y se ganaron, por su nivel, la citación a La Roja del Toto Berizzo. El primero de ellos es Alexander Aravena . El Monito salió a préstamo este año desde la UC y llegó a Ñublense para consolidarse en el ataque. En 23 partidos, el delantero tiene 9 goles.En tanto, Bruno Barticciotto buscó su chance en Palestino, luego de un magro primer semestre en la UC, y encontró la ruta con Gustavo Costas en la banca. El Barti Chico tiene 4 goles en 8 partidos y suma 668 minutos como estelar en el cuadro de La Cisterna.El joven Esteban Moreira, de O'Higgins, es otro de los centrodelanteros que tiene Berizzo con 2 goles en 11 partidos, mientras que Colo Colo aporta con el volante Vicente Pizarro . El Kaiser Junior logró 14 partidos en el albo de Gustavo Quinteros y el lateral derecho de Huachipato, Joaquín Gutiérrez, es uno de los que más minutos ha jugado este 2022 con 1.248 minutos en 19 compromisos.Todos estos jugadores citados son fruto de las constantes visitas a los distintos estadios de Chile de Eduardo Berizzo, quien está apuntando alto para buscar en las diversas divisiones del fútbol chileno a valores para el recambio pensando en que la Generación Dorada, en algún momento, también tendrá que decir adiós.Según reporteó BolaVip, Berizzo está feliz con lo mostrado por los jóvenes y está enfocado en darle la relevancia posible en los distintos partidos y amistosos de Chile. Claramente, la cercanía del cuerpo técnico con distintos estamentos le allana el camino, porque la máxima preocupación de la ex mano derecha de Marcelo Bielsa en La Roja es sumar alternativas y probar fórmulas. Al menos, el ex River Plate y técnico del Celta, está contento con el crecimiento según indicaron fuentes al interior de la Selección.