El ex delantero de Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, habla fuerte y le pide al presidente de la ANFP que saque la voz para entregar un respaldo concreto a la gestión de Berizzo.

Marcelo Pablo Barticciotto está molesto con las altas esferas de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile. El ídolo de Colo Colo siente que Pablo Milad, presidente de ambas entidades, tiene que alzar la voz y, de una vez por todas, salir enérgicamente a entregar un respaldo a rajatabla al técnico de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo. Ayer, el timonel del fútbol nacional salió con una declaración que deja a la deriva al actual cuerpo técnico.

"Necesitamos ganar después de tener tener bastantes decepciones con los resultados", indicó Milad tirando a los leones a Berizzo, quien ciertamente no ha podido encabezar un proceso con todos los jugadores y ha sorteado varias complicaciones al mando de La Roja. Por ello, Barti emplazó directamente al mandamás de la Federación y la ANFP para que algo respecto al Toto.

"Este tipo de dudas o ser duditativo en las declaraciones te da a entender que no están convencidos y que no tienen la convicción de que Berizzo siga. Si estuvieran convencidos salen a respaldarlo. Yo sé que a veces cuando te respaldan te terminan echando. Yo creo que es una locura sacar un técnico a esta altura", expresó hoy Barticciotto en Cooperativa.

Asimismo, el ex crack de Colo Colo le prestó ropa a Berizzo sobre su proceso lleno de baches. "Sacar un técnico a esta altura es una locura y no tiene toda la responsabilidad Berizzo tampoco. No le echemos toda la culpa a él, porque ha sido muy difícil armar una muy buena Selección Chilena", dijo.

Eduardo Berizzo está a la deriva en la Selección Chilena (Getty Images)

ver también Darío Osorio fue liberado de la Selección Chilena

El Barti fue directo en su crítica en el programa "Al Aire Libre" y sabe que Berizzo tiene la tarea cuesta arriba, ya que hay varios factores, pero aún así el exjugador del cuadro popular le da un espaldarazo al ex zaguero de River Plate

"Ha sido muy difícil cambiar a estos jugadores que supuestamente quizás no tengan el rendimiento de antes, pero no hay otros tampoco que los puedan suplantar. Hay que poner eso en la balanza", añadió el comentarista.

Para rematar su discurso, Barticciotto fue tajante con Milad y volvió a tirar una directa a quemarropa como solía hacer en el Monumental. "Me falta una declaración potente de parte de la ANFP respaldando al técnico y más allá que opina la gente, que no lo quiere. Me falta algo más", sentenció.