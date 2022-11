El comentarista y exjugador de Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, entregó una particular visión sobre el lateral Nayel Mehssatou, quien no estará con la Selección Chilena. Su ausencia no le duele para nada al ex delantero.

Marcelo Barticciotto está atento a cada movimiento en la Selección Chilena y Colo Colo. El exjugador del Cacique, además, en su rol de comentarista es crítico sobre lo que pasa en el proceso de Eduardo Berizzo, que tiene complicaciones para enfrentar en los últimos partidos a Polonia y Eslovaquia. El Toto no contará con Nayel Mehssatou. El chileno belga no fue autorizado por el Kortrijk para sumarse al equipo nacional.

Ante ello, Barticciotto entregó una peculiar definición sobre el lateral de la Selección, quien ha tenido varias oportunidades por la banda derecha y el sector izquierdo de la defensa. Claramente, al ídolo de Colo Colo no le gusta para nada el nivel mostrado por el jugador.

La ausencia de Mehssatou fue confirmada por el aún Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao, quien aseguró que el diestro se perderá la última jornada antes del cierre de la temporada y el inicio de Qatar. Sobre ello, Barticciotto, tras la pregunta en Cooperativa de Ernesto Contreras Delzo, entregó su parecer.

"Sí, en realidad quizá yo no leo bien el fútbol, no sé. En realidad no sé de que juega y cómo juega (...) Es inanalizable todavía. No lo puedo analizar, te juro, y eso que ha jugado un par de partidos", expresó Barticciotto.

Nayel Mehssatou es un jugador que no puede ser analizado por Marcelo Barticciotto (Comunicaciones ANFP)

Mehssatou Sepúlveda, de 20 años, durante el 2022 tiene en total 243 minutos en la Selección Chilena con Eduardo Berizzo, quien lo proyecta como el relevo de Mauricio Isla. El jugador actuó como titular ante Corea del Sur, Marruecos y Qatar. Sin embargo, Barticciotto está desconcertado con el lateral.

"Lo que lo vi yo, no me mostró mucho para decir que es un lateral que marca bien o si es un lateral que se va bien al ataque. O que puede jugar de lateral volante o de lateral derecho, que puede manejar los dos perfiles, porque dicen que puede jugar por la izquierda. No sé, de verdad te digo, sin ironía", remató Barti.