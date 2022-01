Marcelo Espina no cree que la altitud juegue a favor de Chile: "La altura no va ser un factor determinante para el resultado"

La Selección Chilena dirigida por el uruguayo Martín Lasarte vivirá una noche clave en sus aspiraciones por llegar al Mundial de Qatar 2022 hoy día, cuando tenga que recibir a la temible Argentina que no contará en sus filas con el astro del fútbol mundial, Lionel Messi.

Aún sin la Pulga, Argentina es un equipo tremendamente competitivo y con figuras de talla mundial como Rodrigo DePaul, Ángel Di María, Paulo Dybala y Leandro Paredes, entre otros. Todos ellos tendrán que jugar en la altura de Calama, condición a la cual no están acostumbrados y que al elenco trasandino suele costarle un poco más.

Marcelo Espina, ex jugador de Colo Colo y la Selección Argentina, hizo un particular análisis en ESPN sobre lo que será el partido entre chilenos y argentinos, al cual le bajó el perfil por el tema de la altura en Calama.

“A mí me parece que la altura no va ser un factor determinante para el resultado del partido, fundamentalmente por el horario en que se juega, donde hace mucho más frío y la altura se siete realmente poco. Se siente, pero no es tan relevante”, aseguró el Calamar.

Bajo esa misma línea, dijo que “El partido lo va ganar quien lo juegue mejor, quien se adapte a unas condiciones diferentes de jugar en el llano. Esa parte (la altura) hay que sacarla del análisis general”.

En el cierre, Espina cree que un jugador de la UC podría ser determinante para el compromiso: “Marcelino (Núñez) es un futbolista que golpea muy bien el balón detenido o en movimiento y puede ser un arma importante. El tema de utilizar -si es que lo utiliza- a Marcelino es que puede aprovechar el golpe de la pelota porque patea bien”, sentenció.