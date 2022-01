Una mala noticia se dio a conocer durante la mañana de este domingo 30 de enero. Y es que la ANFP mediante un comunicado en sus redes sociales, confirmó que el delantero Eduardo Vargas fue liberado de la concentración de la Selección Chilena para enfrentar a Bolivia.

Turboman no podrá estar en el vital compromiso ante los altiplánicos debido a que se realizó los exámenes médicos correspondientes, los cuales arrojaron una molestia en una de sus rodillas y fue el cuerpo técnico junto al cuerpo médico quienes tomaron la decisión de desafectarlo.

El entrenador de la Roja, Martín Lasarte, conversó con los diversos medios de comunicación en conferencia de prensa y explicó la situación que se vivió con el actual jugador del Atlético Mineiro de Brasil.

"Eduardo (Vargas) hasta el día anterior del partido ante Argentina participó de manera normal con sus compañeros. Durante el partido, el cuerpo caliente y las acciones de juego hacen que un dolor sea solo eso. Al terminar el partido las situaciones son otras y antes de ayer y ayer él ya no estaba en condiciones de trabajar, nisiquiera diferenciado. La decisión no era que no iba a llegar al partido y lo más lógico era liberarlo".

Luego, le consultaron acerca de los posibles reemplazantes en el equipo que tendría Chile para suplir la ausencia de Vargas.

"En la medida que hay futbolistas que juegan más recurrentemente y no pueden competir, es una baja. Esto también le da la oportunidad a otros compañeros y están: Joaquín Montecinos, Víctor Dávila, Jean Meneses y otros más", sentenció Machete.