La Selección Chilena, quien hoy por hoy no tiene técnico tras la salida de Martín Lasarte del banquillo y la incesante búsqueda por encontrar al nombre ideal que se haga cargo del primer equipo, no pudo clasificar en cancha al Mundial de Qatar 2022.

La Roja pagó caro sus errores a lo largo del proceso eliminatorio, en donde dejó puntos que no suele dejar como con la derrota ante Venezuela de visita o el empate ante Bolivia en condición de local, pero, ahora, hay una pequeña chance de que Chile diga presente en el Mundial.

Hace un par de semanas, se dio a conocer la noticia de que Byron Castillo, jugador que juega por la Selección de Ecuador, había nacido en Colombia y presentó una serie de documentos falsos. Estas prácticas están estrictamente prohibidas por la FIFA y son regularmente sancionadas con dureza.

Chile, en cancha, no pudo clasificar a Qatar 2022. | Foto: Agencia UNO

En el día de hoy, la ANFP mediante sus canales oficiales confirmó que envió “una denuncia a la Comisión Disciplinaria de la FIFA contra Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador”.

El comunicado, además, explica que “existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995 y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas”.

En caso de que la denuncia sea acogida con las intenciones que la ANFP pretende, Ecuador perdería todos los puntos que consiguió con Castillo en cancha, por lo que Chile subiría hasta el cuarto lugar y se metería de manera directa al Mundial de Qatar 2022.

La denuncia de la ANFP

Informamos que, con fecha 4 de mayo, por intermedio del estudio Carlezzo Abogados, enviamos a la Comisión Disciplinaria de FIFA una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador.



Entendemos, con base en todas las informaciones y documentos recopilados, que los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por parte de la FIFA.



Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas.



Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, máxima autoridad en la materia en este país, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador, e informó que este documento no existía en sus archivos internos, apuntando otras debilidades en el documento, para concluir que posiblemente era fraudulento.



Además, una comisión investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, destinada a aclarar las irregularidades existentes en los registros de jugadores ante esta federación, concluyó que el jugador era colombiano.



Todo eso, obviamente, era de total conocimiento de la FEF. El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha.