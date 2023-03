Casi 14 meses pasaron desde aquel 1 de febrero de 2022, día en el cual la selección chilena derrotó por tres tantos a dos a Bolivia en La Paz por las clasificatorias mundialistas rumbo a Qatar. De ahí en más, el equipo de todos se olvidó de ganar.

Situación que se rompió la noche de este lunes con el triunfo de La Roja ante Paraguay por idéntico marcador que el anotado ante los altiplánicos, aunque ahora en calidad de amistoso internacional. De todas maneras, un triunfo revitalizador que necesitaba sobre todo el cuestionado entrenador, Eduardo Berizzo.

Ahora bien, poniendo la pelota contra el piso el partido tuvo dos escenarios, el del primer tiempo donde fueron sobrepasados por los guaraníes y el segundo gracias al ingreso de Alexis Sánchez, la situación cambió completamente en favor de los nuestros. Es por eso, que acá en Bolavip analizaremos el desempeño de quiénes cumplieron y quiénes no estuvieron a la altura.

Cumplieron

Algunos sí ratificaron su condición de titular, mientras que otros sí confirmaron el nivel de seleccionables. En esa arista, sin duda Gabriel Suazo estuvo a la altura y se adueño definitivamente del puesto de lateral izquierdo. Por la otra orilla, Guillermo Soto sin tantas luces muestra sus credenciales para tomar la posta del histórico Mauricio Isla. Por cierto, Alexander Aravena no titubeó y mostró personalidad en su debut por La Roja. También el primer tiempo de Ben Brereton que al menos fue para adelante siempre y fue el único que generó preocupación a la defensa guaraní en el opaco primer lapso.

Guillermo Soto, poco a poco, se adueña del puesto de lateral derecho (Agencia Uno)

Al debe

Es injusto porque nos dio títulos, pero Claudio Bravo, el capitán, estuvo un tanto flojo en los dos goles paraguayos y si bien es el mejor de la historia, eso en claisficatorias no puede ocurrir. En otro ámbito, para qué hablar de Arturo Vidal, inconexo, sin profundidad y fluidez, como también mucho pase errado. A su vez, Gary Medel como volante central en solitario y sin colaboración, le cuesta, cuando se fue de tercer central, sí, el de siempre. Guillermo Maripan es otro que siempre aparece en esta lista y el lunes lo ratificó. Víctor Felipe Méndez fue otro, pese a que fue de menos a más.

Guillermo Maripan, siempre al debe (Agencia Uno)

Decepcionaron

En este ítem, hay niveles, aunque la decepción mayor fue la del atacante Diego Rubio, ¿Tocó el balón? No por hacer goles en Estados Unidos, acá será lo mismo, además muchas oportunidades y pocas aprovechadas, en general vestido de rojo. Mismo sentido, pero un nivel un poco más alto es lo hecho por Marcelino Núñez, nunca se sintió cómodo y tampoco fue factor de desequilibrio cargado por la derecha, en el segundo tiempo con Alexis Sánchez, algo mejoró, pero no gran cosa. Finalmente, Paulo Díaz, uno que en River Plate cumple de gran manera y en Chile le cuesta mucho ser el líder de la reataguardia y si bien anotó el primero, su labor primaria es defender y no estuvo fino. Culpable en el primer gol paraguayo y al final se fue expulsado.

Diego Rubio: La gran decepción (Agencia Uno)

Bonus: El Crack

Don Alexis Alejandro Sánchez Sánchez. Si él no está, Chile no existe. Si él se resfría, a La Roja le da pulmonía. Solo queremos que se cuide, nada más.

Alexis Sánchez, el mejor (Agencia Uno)

Ahora bien, se ha de esperar que con los duelos que vienen en junio próximo, la selección pueda seguir encontrando respuestas y sobre todo un equipo, una base que le permita al Totoo Berizzo, pelear de entrada uno de los cupos a la próxima Copa del Mundo.