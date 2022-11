Molestia en las redes sociales con el técnico de La Roja, Eduardo Berizzo por no incluir o no dar más minutos a Lucas Assadi. Tuiteros en su mayoría hinchas de la U recalcan que solo lo llevó a pasear por Europa.

Tuiteros molestos con Eduardo Berizzo por no dar más minutos a Lucas Assadi en la Selección Chilena

En la previa del duelo de Chile ante Eslovaquia, el técnico Eduardo Berizzo comentó sobre los procesos y la juventud de algunos de los jugadores que él convocó. La pregunta iba relacionada por Darío Osorio, pero el Toto habló de manera general.

Y desde luego, también se refirió a otro nuevo crack de Universidad de Chile, Lucas Assadi. En la ocasión, Berizzo sostuvo que "el estar aquí Darío y Assadi, futbolistas muy jóvenes que tienen que absorver muchos entrenamientos de nivel, muchos entrenamientos con futbolistas que juegan a otro ritmo, de otra exigencia y convertirse de buen futbolista individual a futbolista de equipo, que sostengan el ritmo, que repitan esfuerzos, que se acostumbren a una intensidad mucho más alta que el torneo nacional".

El estratega agregó que "la internacionalidad de los partidos tienen una exigencia mucho mayor y si en los entrenamientos logras encontrar esos ritmos, el proceso de adaptación para jugar en la selección se acortará, esa es nuestra idea", comentaba el argentino.

No obstante, la molestia de los hinchas es generalizada, porque no ha sido consecuente con sus palabras y de nuevo los jóvenes azules no han tenido opciones, tal como la gira anterior.

Los cibernautas manifestaron su enojo por las pocas oportunidades que han tenido, sobre todo Lucas Assadi. Aquí, algunas reacciones.