El ex jugador de La Roja anticipó el duelo frente a los charrúas de esta noche y se la jugó por el ex Audax Italiano, Joaquín Montecinos, para que comande el ataque de La Roja en lo que se espera sea un duro partido.

La Selección Chilena está a solo horas de enfrentar a Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, en donde necesita una victoria y que Perú y Colombia no sumen de a tres en sus respectivos compromisos.

Para el compromiso ante los charrúas, Martín Lasarte aún no sabe si podrá utilizar a Ben Brereton Díaz sobre quien Waldo Ponce, ex seleccionado chileno, tuvo palabras en Deportes en Agricultura: “Cuando son partidos importantes, a los jugadores no les duele nada. Casos puntuales como Vidal en el Mundial de Brasil con una rodilla o Gary desgarrado. Claramente es dar ventajas, pero uno en la cancha no piensa en el dolor, lo hace igual”, adelantó.

Sobre el partido en sí y las versiones que hablan de que Uruguay llega relajado tras lograr la clasificación, Ponce asegura que “Yo no conozco a ningún uruguayo que no sea ganador. Ellos tienen sangre charrúa, eso de querer siempre ganar, de impartir su respeto y este no va ser un caso diferente. Van a querer ganarnos sí o sí”.

Un punto que resaltó el ex seleccionado es a quien elegiría para acompañar en el ataque a Alexis Sánchez, asegurando que “Montecinos ha demostrado que tiene la capacidad, su ímpetu, sus ganas, su velocidad, su potencia que yo creo es un arma a tener en cuenta”.

Bajo esa misma línea, agregó en la comparativa con Eduardo Vargas que “La ventaja de Vargas es que tiene una posibilidad clara y él la hace, entonces vamos a ver qué va a buscar el profe Lasarte. Me gusta Montecinos y darle una oportunidad en un partido tan importante y que demuestre todas las capacidades que tiene”, cerró.

La Roja saldrá al todo por el todo esta noche a las 20:30 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, esperando que se alineen los astros y ocurra un verdadero milagro que deposite a Chile en el repechaje para Qatar 2022.