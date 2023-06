Alexander Aravena disfruta a concho su momento en la Selección Chilena: "No importa si no tengo vacaciones, solo con estar aquí soy feliz"

La Selección Chilena ya pone todas sus miradas para lo que serán sus encuentros por Fecha FIFA ante Cuba, Republica Dominicana y Bolivia, en el que los dirigidos por Eduardo Berizzo buscarán seguir ensamblando su estilo de juego pensando en las próximas clasificatorias mundialistas.

Durante esta mañana, el delantero de la Universidad Católica, Alexander Aravena conversó con los medios de comunicación en Juan Pinto Durán y habló sobre lo que ha sido su proceso dentro de ‘La Roja’, el cual lo tiene muy ilusionado, tomándose con mesura este momento.

“Me lo tomo con calma, es un proceso bonito que estoy viviendo, me ha tocado hacer bien las cosas y eso me tiene considerado en la Sub 23 y en esta nominación a la selección adulta. Sé que tengo que ir paso a paso para lograr los objetivos que tengo”, partió indicando Aravena.

Sobre lo que han sido sus constantes nominas a la Adulta y los anteriores microciclos, el ‘Monito’ sabe que no debe bajar la guardia y que trabaja al máximo para ser siempre una opción para la Selección.

Alexander Aravena vive de un buen presente, el cual lo tiene en la Selección Chilena | Foto: Photosport

“Sé que la Selección es de momentos, tengo que rendir para estar acá y no es tan fácil ganarse un puesto. Por eso tengo que seguir mejorando, queda mucho”, especificó.

Tras el receso que tuvo el fútbol nacional, el atacante de la UC no ha podido gozar de vacaciones, algo por lo que no se hace problemas, ya que para él estar en la Selección es un sueño y que está 100% enfocado en seguir luchando por sus objetivos.

“Estar en la selección es lo más lindo, no importa si no tengo vacaciones, solo con estar aquí soy feliz. Cualquier jugador quiere estar acá, estoy mentalizado y enfocado en lo que viene ahora”, declaró a los medios.

Finalmente, Aravena fue consultado sobre lo que serán estos compromisos para la Selección Chilena, en la que indica que el primer enfrentamiento ante Cuba será importante para poder seguir mejorando, pensando en los grandes desafíos.

“Cuba es un rival importante para nosotros, será el primero de los tres amistosos. Nos servirá mucho para ver cómo estamos de cara a las Clasificatorias”, finalizó.