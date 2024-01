Antonia Canales fue una de las porteras integrantes de La Roja Femenina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Por mala gestión de la ANFP, la portera del Valencia junto a Christiane Endler se fueron a sus equipos y dejaron al equipo de Luis Mena sin arquera.

En la final por el oro panamericano ante México, María José Urrutia tuvo que atajar en dicho pleito y Canales con Endler quedaron expuestas a la crítica, luego de la mala gestión de la Federación de Fútbol de Chile.

A meses de lo sucedido, Canales rompió el silencio y contó su verdad respecto a la compleja situación que la dejó en la palestra, ya que trascendió que hubo presiones para que se quedara a atajar en dicha final.

“Quiero que quede claro que yo siempre voy a querer estar para la Selección, pero no podía incumplir el contrato porque iba a ser muy perjudicial para mí“, expresó Canales en D13 Deportes.

Antonia Canales cuenta su verdad tras el adiós de La Roja en los Panamericanos (@Anto_CanalesP)

Igualmente, Canales quien toma la posta dejada por Endler en La Roja Femenina Absoluta dejó en claro cómo fueron las cosas y que ellas no tuvieron injerencia en ninguna decisión.

“Pasó lo que tenía que pasar y la verdad siento que seguir metiéndonos en eso es un poco doloroso, porque ni siquiera se pudo celebrar lo logrado. Hubo equivocaciones muy grandes, mala comunicación. La decisión final de quedarme en Chile no pasaba por mí”, confidenció.

¿Antonia Canales recibió presiones para jugar por La Roja en la final de los Juegos Panamericanos?

Antonia Canales de gran nivel en el Valencia de España dejó en claro que pasó en el nefasto episodio que tuvo que protagonizar, donde su madre incluso salió a la palestra por la situación.

“Ella no me fue a sacar de la concentración, ella pasó a buscarme al hotal para poder llevarme al aeropuerto. No hubo ninguna pelea. Hubo varias conversaciones, pero siempre se dijo que si llegaban a un acuerdo con el club yo me quedaba y no fue así”, agregó.