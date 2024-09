Arturo Vidal aclara sus palabras sobre Ricardo Gareca: “Acá en Chile todos hablamos de hue... y no es de faltarle el respeto a nadie"

Arturo Vidal dijo palabras sobre Ricardo Gareca. Aquello ocurrió en el contexto del partido que la Selección Chilena perdió por 3-0 ante Argentina en Buenos Aires. En ese sentido, el mediocampista mencionó que el DT sólo ve el torneo de Argentina y no la Copa Libertadores.

“Este hue… no ve la Copa Libertadores, solo el campeonato argentino”, expresó el King a través de su canal de Kick. Unas palabras que hicieron eco en el medio chileno y también en el argentino.

A través de su transmisión en la plataforma anteriormente mencionada, el mediocampista aclaró sus dichos. “Otra cosa que quiero dejar en claro, la otra vez cuando dije ‘este hue… no ve la Copa Libertadores’, eso me lo tomaron como un insulto. Creo que acá en Chile todos hablamos de hue… y no es de faltarle el respeto a nadie”, explicó.

El King lanzó críticas hacia el tratamiento de los medios de comunicaciones respecto a sus dichos: “Para que sepan ustedes los que vieron el en vivo, ya que después la querían colocar de cualquier forma para tener un poco de noticia los hue… son muy mala leche”.

Arturo Vidal aclara sus dichos sobre el DT de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

“Para que ustedes tengan claro que uno nunca le puede faltar el respeto a nadie, menos a un entrenador de la selección y de mi equipo, sería ya de locos eso”, añadió el volante.

“Hasta de Argentina saltaron para hablar tonteras”

Arturo Vidal mencionó que sus palabras llegaron hasta el medio argentino: ”Todos lo que he visto estos días es una locura, ya como no tienen nada que hablar se ponen a buscar cosas, hasta de Argentina saltaron para hablar tonteras”.