Arturo Vidal recuperó hace un par de años su amistad con Claudio Bravo en la Selección Chilena, luego de los líos entre ambos referentes tras perder la chance de jugar el Mundial de Rusia 2018. El King arribó a Chile luego de su complejo panorama en el Flamengo y tuvo palabras para el capitán de la Roja.

En modo directo, el King no quiso ahondar en polémicas sobre la ausencia de Bravo y fue al hueso sin aspavientos. “La Selección siempre es lo primero, pero comparto la decisión de cada jugador”, adelantó el mediocampista.

Vidal llega en un panorama distinto y bien complicado en Brasil, ya que Jorge Sampaoli no lo utiliza como titular y sólo es un agente de cambio en el Fla. Pese a ello, la disposición del King para jugar en la Selección es única y no entra en polémicas con Bravo.

“No me gusta hablar de los que no están, cada uno toma las decisiones que creen que son lo mejor para el momento. Yo estoy feliz de estar y agradecido porque me llamaron”, agregó.

Arturo Vidal no quiere polémicas y tampoco sale a condenar la ausencia de Claudio Bravo (Photosport)

Vidal es otro de los grandes referentes de la Selección y de la Generación Dorada. Por ello, el volante saca la cara también junto a Gary Medel en esta pasada y aplaude la actitud de los que sí están en el equipo.

“Agradecido de los compañeros que están también, porque algunos dejan sus vacaciones y otros siguen jugando, cada jugador elige eso”, adicionó Vidal sobre un nuevo lío en la Selección.

Lo concreto es que Bravo pierde piso por parte de Berizzo en la Roja y los referentes tienen su postura interna ante la ausencia del meta. Lo concreto es que al DT de Chile no le temblará la mano si debe sacar para siempre al exitoso portero de la capitanía de la Roja y de las nóminas para las Clasificatorias.