El golero de La Roja no ocultó su amor por el popular.

Claudio Bravo sigue sin encontrar club tras su salida del Real Betis. El golero de La Roja demostró vigencia en la reciente Copa América, siendo el punto más alto del equipo en el certamen.

Se habla de una posible llegada a la MLS, donde Los Angeles Galaxy podrían ser su nuevo destino, aunque dicha opción se ha comenzado a diluir con el paso del tiempo.

En una reciente entrevista con Marcelo Ramírez en su programa “El Legado”, el histórico meta albo y de la Selección Chilena habló, entre otras cosas, de su fuerte amor por el “Cacique”.

El “Rambo” le preguntó tajantemente al capitán ‘¿Qué te dice esta palabra: Colo Colo? a lo que el bicampeón de América respondió: “Para mí es vida. Todo lo que he construido ha nacido desde ahí. Si no hubiese llegado a Colo Colo, no hubiese tenido la posibilidad de tener esta vida”.

Claudio Bravo reafirma su amor por Colo Colo

Complementando sus dichos, Claudio Bravo reafirmó: “Si hubiese llegado a otro club, no sé si hubiese llegado a debutar, y Colo Colo me brindó la posibilidad de tener esta vida”.

Bravo se deshace en elogios a Arturo Vidal

Dentro de los otros temas que tocó junto al “Rambo”, uno de ellos fue Arturo Vidal. El golero se deshizo en elogios para el “King”, a quien calificó como un “distinto”.

Claudio Bravo llena de elogios a Arturo Vidal

“Vidal tiene una capacidad atlética fuera de lo común. Es un jugadorazo, con una mentalidad distinta al resto, y una persona muy noble“, declaró Bravo.