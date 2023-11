Arturo Vidal tuvo elogios para el actual entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini. El King confesó que no conoce personalmente al Ingeniero, pero sí Claudio Bravo le ha comentado sobre la forma de trabajo.

“Bien, un entrenador que ha hecho una carrera espectacular siempre lo he dicho. No lo conozco personalmente. No sé cómo trabaja. Lo que he hablado con Claudio es que es de los entrenadores antiguos que trabaja con su forma de ser, su forma de entrenar, maneja muy bien los grupos, pero más allá no sé mucho, pero su carrera lo dice todo. Por algo es el entrenador de Chile, por algo ha estado en los mejores equipos del mundo”, dice en su canal de Twitch.

El mediocampista de 36 años confesó que, en algún momento, pudo coincidir con el entrenador chileno. “Una vez tuvimos una chance de trabajar juntos, no se dio, porque preferí yo otras cosas, preferí seguir mi carrera. Pero sí tuvimos una chance una vez de trabajar juntos, no se dio, pero más allá de eso no puedo. Es un extraordinario entrenador”.

Arturo Vidal además aseguró que no le agradaría ver al Ingeniero en la Roja. El futbolista de inmediato explicó el motivo. “¿Te digo la verdad? No me gustaría ver a Pellegrini en la Selección, porque todo el cariño, todo el respeto que él ha hecho en toda su carrera, se le puede manchar en la Selección si le va mal”.

Arturo Vidal afirma que no le gustaría ver a Manuel Pellegrini en La Roja (Foto: Photosport)

Vidal mencionó su postura. “Estoy en la Selección, sé cómo son las cosas. Sé que es difícil, la gente quiere resultados, la Selección Chilena no es Brasil, no es Argentina, es una Selección que tiene que siempre venir de atrás”.

Por último, aseguró que es un deseo general que esté en la Roja, pero ve un riesgo en aquello. “Yo creo que esa es la duda que él tiene de venir a la Selección. A todos nos gustaría que esté en la Selección en Chile, pero sí ese es el peligro que tiene de venir.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena adulta?

La Roja adulta volverá a jugar en la fecha FIFA de marzo que se desarrollará entre el 18 y 26 de marzo. Por ahora, la Federación de Fútbol de Chile no tiene rivales definidos para aquel periodo. Sin embargo, el presidente, Pablo Milad confirmó que los encuentros se realizarán en Europa.