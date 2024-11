Toby Vega se pregunta por qué Ricardo Gareca no se la juega por dos jugadores en la Selección Chilena: "No les da minutos"

La Selección Chilena no pudo ante Perú en Lima. Chile no pasó de un empate sin goles que poco sirve para seguir escalando en la tabla de posiciones. Marcelo Vega considera que Ricardo Gareca no quiso arriesgar y por eso realizó los primeros cambios en el minuto 95 de compromiso.

El Toby además se pregunta la razón para no ingresar a dos futbolistas. “Él no quiso perder el partido, no quiso arriesgar, porque tiene los jugadores. No sé por qué llama a (Luciano) Cabral, por qué llama a (Gonzalo) Tapia, si no les da minutos”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Vega considera que el DT debió ingresar futbolistas antes: “Cuando tú ves un partido que tienes más opciones que en otros partidos y son las peores selecciones que hay y si te dan estos espacios, se te dan las oportunidades, es para meter en el segundo tiempo”.

“A lo mejor lo puede haber perdido si hace los cambios, pero también lo podría haber ganado con los espacios que había. Pero uno queda más tranquilo, dice quiso buscar el partido, le servían los tres puntos, el punto no te sirve”, añadió.

Marcelo Vega cree que Luciano Cabral y Gonzalo Tapia podían aportar en la Roja ante Perú

El exmediocampista compara a lo sucedido con Colo Colo en el Superclásico del segundo semestre: “Me da la sensación de que no quiso arriesgar mucho. Te acuerdas cuando estábamos comparando cuando Colo Colo no quiso arriesgar con la U tampoco, porque no quiso perder el clásico. Acá es diferente, los tres puntos te sirven para seguir peleando, tener unas pequeñas opciones matemáticas”.

Marcelo Vega vuelve a mencionar a Luciano Cabral y Gonzalo Tapia: “Si tú no haces cambios y tienes jugadores como para hacerlo, porque Cabral podría haber jugado un poco más, te daba un poco más en la parte ofensiva. Tienes a Tapia que tiene velocidad y con los espacios que había no quiso arriesgar, no quiso perder el partido”.