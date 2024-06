Arturo Vidal y Davoo Xeneize nuevamente compartieron una transmisión de stream en conjunto. El “King” dejó varias e importantes declaraciones, donde su impresión sobre Marcelo Bielsa dio que hablar en varios medios.

“Hay cosas que no me gustan y que me gustan. Pero cada jugador tiene su aprecio de cada entrenador. Sí es un entrenador que todo el día pasa pensando en fútbol. Eso sí me encanta“, dijo el “King” sobre el “Loco”.

Si bien en varios portales se resaltó la frase de Vidal donde aseguraba que el rosarino no fue quien revolucionó el fútbol en chile, lo cierto es que el resto de sus declaraciones fueron solo loas para el exDT del Leeds United.

“Bielsa no revolucionó el fútbol chileno, aunque trabaja muy bien. Es muy exigente”, dijo el “Rey”.

Sin embargo, Arturo Vidal reconoció la astucia del rosarino: “Uruguay viene con una camada de jugadores que no puede decir que va a cambiar el fútbol, si es el país que más jugadores saca siendo tan chico. Sabe a dónde ir para mejorar a los jugadores”.

Arturo Vidal llenó de elogios a Marcelo Bielsa

Arturo Vidal reconoce el gran trabajo de Marcelo Bielsa en la Selección Chilena

Gran parte de lo que realizó Marcelo Bielsa, se dice que fue la base de lo que cimentó La Roja Sub-20 en el Mundial de Canadá en 2007.

El “King” agrega a ello: “Con Bielsa mejoramos mucho, fuimos al Mundial que después la gente toma con otra mentalidad de ir a otro Mundial después de Francia ’98, pero los que vamos al Mundial no eran los de la Sub-20”.

“No eran los que la gente pensaba porque Bielsa lo que hizo fue mejorar a muchos jugadores que nunca pensaron que podían estar en la selección. Potencia mucho. Si venía otro entrenador y colocaba a otro jugador, la gente lo mataba, pero como lo hizo Bielsa… Y le salía bien porque Chile jugaba bien”, complementó.

Finalmente, recalcó: “Le ganó a Argentina, fue a otro Mundial, la gente en Chile volvió a creer en la selección. Nos parábamos de igual a igual con cualquiera, eso es verdad”.