En Colo Colo todo es alegría luego de la victoria de este domingo ante Huachipato, donde el Cacique se impuso por 2-1 en Talcahuano y quedó a un punto del líder Universidad de Chile. Una de las figuras fue Arturo Vidal, que tras el partido volvió a dar jugosas declaraciones.

El King aprovechó de volver a defender a su compañero Carlos Palacios, que solicitó ser liberado de la Selección Chilena por problemas personales, lo que ha sido altamente criticado.

Ante aquello, el volante de 37 años pidió no perder foco de lo que está sucediendo en La Roja, que ahora es colista en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

“No le veo ningún problema. Que un jugador tenga problemas y solicite no estar para poder arreglarlo, creo que es lo correcto. Así que no le veo nada malo. Ya lo dije, ya hablé con Carlitos, lo que necesite, el equipo está con él. Así que está todo bien. No hay que cambiar el foco de la Selección, que ese no es el problema. El problema es que el equipo anda mal y que el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder pelear todavía por clasificar al Mundial”, comenzó disparando en contra del entrenador Ricardo Gareca.

Arturo Vidal vuelve a repasar a Ricardo Gareca

Luego, expresó que es complejo que Chile pueda clasificar a la Copa del Mundo, volviendo a repasar al técnico argentino que está al mando del Equipo de Todos.

“La verdad que es difícil. Así como está la cosa, no sé. Vamos a ver qué pasa contra Colombia. Ojalá que muestren algo mejor, que el equipo sea fuerte, que empiece a jugar, que tenga una idea de juego y puedan sacar los tres puntos. Sino, los que mandan van a tener que tomar alguna decisión porque todavía se puede hacer algo. Todavía matemáticamente Chile no está eliminado y todavía hay muchos jugadores que le pueden dar mucho a la Selección y seguramente pueden pelear mejor la Eliminatoria”.

En la misma línea, Vidal le envió un mensaje al presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, para analizar la continuidad del Tigre Gareca.

“No sé, esa decisión no la tomo yo. Pero si no se gana con Colombia… Ojalá que el presidente piense bien lo que viene. Porque todavía hay opción, todavía matemáticamente Chile puede clasificar al Mundial”, declaró el bicampeón de América.

Arturo Vidal jugó todo el partido en la victoria de Colo Colo ante Huachipato. (Foto: Marco Vásquez/Photosport)

El King le cierra las puertas a la Selección Chilena de Gareca

Al ser consultado por si volverá a la Selección, el oriundo de San Joaquín cerró las puertas tras no ser considerado en el proceso de Gareca. Aunque, dejó abierta la posibilidad si es que asume un nuevo cuerpo técnico.

“En este proceso no. Si hay otro proceso seguramente estaré ahí y daré todo y seguramente pelearemos para clasificar al Mundial”, concluyó el bicampeón de América.