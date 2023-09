Un punto en dos partidos fue el saldo que le dejó a la Selección Chilena el arranque de las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026, donde se consumó una derrota frente a Uruguay y un empate contra Colombia en calidad de local.

Pese a que el punto sirve para sumar frente a un rival que en la previa se veía fuerte y como uno de los candidatos seguros a meterse de lleno en la próxima cita mundialista, Coke Hevia no quedó para nada contento.

El conductor de Pauta de Juego en Radio Pauta habló con Bolavip Chile y analizó lo que dejó el empate de La Roja frente a los cafetaleros: “Yo pensé que Colombia iba a mostrar más. Vi a un Chile que tuvo argumentos para poder ganarlo, pero necesita más”.

Hevia rescata a Echeverría dentro de todo lo malo. | Foto: Photosport

Coke no perdona a Berizzo y se pone apocalíptico: “Arrojo del técnico no hubo, cambios tampoco hubo. La señal de la banca es que el punto nos sirve y así no vamos a llegar a ninguna parte. Vuelvo a insistir en lo mismo, es proceso terminado para mí, pero como no hay plata y quedan tres semanas para una nueva convocatoria…”.

“Berizzo hizo muy pocos cambios, ni como para intentar cambiar algo el partido. Lo único rescatable es Catalán y Echeverría que son movidas de él y le resultaron bien”, remató en el cierre el comunicador.

Lo que viene para la Selección Chilena

Chile deberá recibir a Perú el 12 de octubre en el Estadio Monumental y, tras eso, se desplazará a tierras llaneras para enfrentar a Venezuela el 17 del mismo mes.