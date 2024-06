El periodista trasandino asegura que en Argentina no se toman como un clásico el partido ante Chile y considera que si la albiceleste consigue el triunfo se termina el sueño de la Roja.

La Selección Chilena tuvo una presentación con pocas luces ante Perú en su estreno en la Copa América 2024. Chile empató sin goles, en un encuentro que deja sensación de justicia con el resultado.

Ahora la Roja deberá concentrarse en el partido ante Argentina del próximo martes a las 21:00 en el Metlife Stadium. Pablo Carrozza adelanta lo que espera del compromiso por la fecha 2 del Grupo A.

“Chile el próximo martes en Nueva Jersey se va a jugar una final frente a Argentina, un estadio repleto seguramente de hinchas argentinos, algunos chilenos también”, expresó el periodista a través de su canal de Youtube.

Carrozza asegura que Argentina vs. Chile no es clásico y espera que la albiceleste deje fuera de competencia a la Roja: “Nosotros no tomamos ese partido como un clásico, yo sé que Chile sí y que encima se juega una final y nada más lindo para los argentinos que dejar afuera a Chile de una Copa América, porque a Chile hay que dejarlo afuera siempre”.

“Tenemos la chance de ganarle y me parece que el sueño se termina. Después hay que hacer cuentas, hay que ver qué onda, porque pueden llegar a ganar el último partido y también dependiendo de Perú y de Canadá”, complementó.

Chile y Perú igualaron sin goles en el AT&T Stadium. (Foto: Getty)

El comunicador además ve que Chile no alcanzará a llegar a los cuartos de final de la Copa América: “Si Argentina le gana a Chile me parece que se termina el sueño chileno que tampoco era un sueño tan largo. Era un sueño bastante factible si lo que pensaban era llegar a la segunda fase e irse. Yo creo que ni siquiera van a lograr eso”.