La Selección Chilena sigue en su trabajo arduo de poder encontrar a su próximo entrenador, en la que varios nombres son los que han comenzado a surgir como opción y en la que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, indicó que a mediados de febrero sería el plazo máximo para tener al nuevo DT de ‘La Roja’.

En las últimas horas, un nuevo candidato apareció para Chile, la que se trata del entrenador venezolano, César Farías, quien en dialogo con ‘DSports’, reveló que conversó con el gerente de selecciones, Rodrigo Robles para ser opción en la banca nacional.

“Fue una conversación de mucho fútbol, de conocernos, en la cual yo pude transmitirle lo que pensaba. Y al final de la reunión me preguntó si estoy dispuesto a ir y yo le dije que siempre estoy abierto a todo”, comenzó señalando Farías.

Sobre sus posibilidades, el estratega indica “obviamente que me den la posibilidad de dirigir a una grandísima selección como la chilena y poder llegar a un Mundial sería maravilloso para mi carrera y para mí en lo personal”.

Los detalles de la conversación entre Farías y Robles

Sobre lo que fue esta conversación, el ex entrenador de la Selección de Venezuela y Bolivia reveló en que constó este diálogo con el gerente de selecciones, en el que es consiente que su posibilidad de ser el nuevo DT de Chile pueda ser compleja.

“Pero le dije: ‘El problema no lo tengo yo, porque estoy muy dispuesto. El problema lo tienes tú de que puedas convencer que un entrenador, que siempre ha sido un rival para Chile y que tiene una nacionalidad de un país no tradicionalmente futbolístico pueda comandar la selección de Chile. Yo creo que ahí puede estar la gran diferencia”.

Farías dirigió la Selección de Bolivia y Venezuela | Foto: Photosport

“En lo futbolístico la conversación fue de mucha sintonía. Chile tiene un talento para jugar un grandísimo fútbol y lo ha demostrado en los tiempos recientes, y cuando bajó un poco la curva de rendimiento quedaron fuera por poco, o sea quiere decir que con cupo y medio más, con el talento que tiene el fútbol chileno, con el recambio que se viene trabajando, puede ser muy aprovechable”, explicó.

Finalmente, Farias señala que se siente más que preparado para ser entrenador de la Selección Chilena, en la que indica que le encantaría mucho aquello y tiró toda su trayectoria para ser el nuevo DT de ‘La Roja’.

“Yo veo a Chile muy bien. Me ilusiona muchísimo, me encantaría, pero también uno tiene los pies en la tierra, uno sabe la dificultad. La capacidad y la experiencia la tengo, a la talla de cualquiera de los que mencionan. He dirigido un Mundial juvenil, Sudamericanos, Preolímpico, dos Copa América, tres Clasificatorias, siete Copa Libertadores, una Sudamericana, una Concachampions, he trabajado en siete países diferentes, en dos selecciones”.

“Me siento con la capacidad y, obviamente, con el talento que tiene Chile estaría muy dispuesto, pero lógico eso no depende de mí y uno respeta las formas, los tiempos y las maneras”, concluyó.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió César Farías?

El Águilas Doradas de Colombia fue el último equipo que dirigió César Farías, en el que en 30 partidos, ganó 15 duelos, empató en 10 oportunidades y perdió en 5 ocasciones.