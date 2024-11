Ricardo Gareca ya tiene nómina para los importantes compromisos de la Selección Chilena ante Perú de vista y Venezuela en condición de local. Felipe Moradel Portland Timbers de la MLS y Alexander Aravena de Gremio son las principales novedades de la nómina del Tigre.

César Vaccia aprobó el regreso de Felipe Mora a la Roja. “Yo lo he estado siguiendo y Felipe ha andado bien, incluso se pensaba que iba a venir en la nómina anterior”, comentó el estratega en diálogo con BOLAVIP.

El DT remarca que el formado en Audax Italiano y campeón con Universidad de Chile pasa por un buen momento goleador: “Me parece bien. El chico anda bien, está haciendo goles. Siempre estuvo anteriormente, pero nunca se le dio la oportunidad de jugar con cierta confianza”.

También se refiere al llamao a Alexander Aravena: “No es ninguna sorpresa, es un jugador de proyección”.

Felipe Mora vuelve a ser convocado en la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

César Vaccia ve consecuencia en Ricardo Gareca al no llamar a Arturo Vidal y Charles Aránguiz

El Tigre Gareca sólo llamó a Eduardo Vargas de la generación dorada. Aquello no le sorprende a César Vaccia: “Se ve que tomó una decisión, se la va a jugar con la gente que siempre que ha estado con él por así decirlo, que siempre ha llamado y otra gente nueva, pero ya no va a volver atrás”.

También asegura que hay una consecuencia en el DT a no convocar a Charles Aránguiz y Arturo Vidal: “Los entrenadores somos seres humanos, si alguien, por ejemplo, Charles se restó, si Arturo en su forma de ser me ha dicho tanta cosa, está bien tener gestos de generosidad y grandeza, pero hubiese sido mucho más complicado llamarlos que no llamarlos. En ese aspecto Gareca fue consecuente, por lo menos en ese aspecto”.