Los Juegos Panamericanos que se disputaron en nuestro país el año pasado, dejaron en evidencia que el fútbol femenino sigue siendo precario, y la situación de que jugadoras tuvieron que volver a sus equipos no pudiendo jugar la final por el oro, trajo coletazos importantes.

Recordemos que en ese partido ante México tuvo que atajar la delantera de Colo Colo, María José Urrutia. Todo el escándalo terminó con la renuncia a La Roja de la jugadora más importante de la historia: Christiane Endler.

Esta semana el entrenador de la selección chilena Luis Mena afirmó que tuvo contacto con una de las mejores porteras del mundo. “Lo dije desde el momento en que conversamos con Tiane, que las puertas de la selección siempre iban a estar abiertas para ella”.

El estratega además agregó que “creo que tiene mucho por entregar todavía de cara a lo que viene más adelante”.

Este domingo el diario La Tercera publicó una entrevista con Christiane Endler sorprendiendo a todos porque negó los dichos del entrenador de La Roja Femenina, Luis Mena.

Christiane Endler desmiente a Luis Mena.

“No, Lucho no me ha llamado nunca. Porque no me ha llamado, tiene mi número y no me ha llamado nunca”, aseguró.

Christiane Endler y su vuelta a la selección chilena

Consultada respecto a si mantiene su renuncia al equipo de todos, la arquera deja en claro que “por el momento sí. Uno nunca puede decir nunca, menos a la Selección, pero por el momento no”.