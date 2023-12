El año de la Roja fue para el olvido este 2023. Los malos resultados dentro de la cancha ponen cuesta arriba la clasificación al próximo mundial. Situación que empeora con el paso de los días ya que aún no se encuentra el reemplazante de Eduardo Berizzo.

Por lo mismo en Bolavip Chile repasamos las cinco noticias que más dieron que hablar sobre el equipo de todos. Temporada que se reportaron más penas que alegrías y que avecinan un peor escenario en 2024.

Nuevo entrenador para la Roja

En la inmensa lista de adiestradores para asumir en la selección, Joaquín Larrivey tomó la palabra y recalcó que hay una opción más cerca de lo esperado para asumir en el cargo. “Son gente de mucho fútbol, muy estudiosos. Es un fenómeno”, recalcó el ‘Batigol’.

Fuerte cruce de Pablo Milad

La Roja femenina protagonizó uno de los episodios más lamentables del 2023: se quedó sin arqueras para disputar la final en los Juegos Panamericanos. Como era de esperarse, el equipo nacional cayó ante México y dejó escapar el oro. El presidente de la ANFP entregó sus explicaciones pero Grace Lazcano salió al cruce y detalló el calvario que vivió la selección.

Las críticas contra Damián Pizarro

Los Juegos Panamericanos permitieron encontrar una gran camada de jugadores para empezar a soñar con el recambio. Pero hubo uno que no se salvó de las críticas como Damián Pizarro. El delantero albo no logró encontrarse con el gol y un histórico entrenador nacional lo despedazó. “Tiene potencia pero nada más. No sabe ni hacer una pared”, recalcó.

El delantero albo se llenó de criticas este 2023 (Foto: Photosport)

El recado contra Arturo Vidal

Carlos Caszely es voz autorizada en el balompié nacional y analizó a la generación dorada. En su podio eligió a Alexis Sánchez por sobre el King. Incluso puso como ejemplo el choque que protagonizó el ex jugador del Paranaense. “Es más tranquilo”, agregó.

Johnny Herrera lamentó el rendimiento del ‘recambio’

Eduard Berizzo intentó renovar el plantel de la Roja y nuevos rostros saltaron a la cancha para defender la selección. Aunque esto no tuvo los resultaos esperados. A tal punto que el samurái azul reclamó contra los jugadores que no aprovecharon la oportunidad. “Les pesa la pollera de la selección”, lamentó.

Bonus track

Problemas en la Roja Femenina

La Roja Femenina se quedó sin Christiane Endler tras la polémica en los Panamericanos. Ante ello, todo indicaba que Ryan Torrero podría sumarse al equipo nacional pero disputas internas la alejaron del equipo de todos.

El reclamo de Alexis Sánchez

Eduardo Berizzo dejó la Roja y se desató una crisis interna en la Roja. Pero horas más tarde todas las miradas apuntaron a los dichos del ‘Niño Maravilla’ quien reveló los graves problemas que registra el estadio Monumental. “Del desagüe sale extrémenlo de nosotros mismos”, criticó.