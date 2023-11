La Selección Chilena Femenina sin duda que quedó con una gran pena por lo que fue la medalla de plata que obtuvo en estos Juegos Panamericanos tras caer por la mínima ante México, en un encuentro que estuvo inmerso en la polémica por lo que fue la partida de cuatro jugadoras para la final y en el que Chile quedó sin portera para dicho enfrentamiento.

Sobre esta situación, el ex futbolista y hoy panelista, Claudio Borghi se dio su espacio en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para dar su punto de vista a este tema, en la que dio en el clavo para encontrar quien fue el principal culpable de este suceso.

“El entrenador es el primer responsable. No quiero caerle a Lucho, pero les pongo ejemplos. Tú eres el entrenador, yo soy el coordinador, entonces tú me pasas una lista de jugadores a los que tengo que citar y que como coordinador tengo que mandar las citaciones”, comenzó indicando Borghi.

Manteniendo su analisis, igual el ‘Bichi’ reparte culpabilidad en los asistentes del estratega nacional, quienes debieron advertir de la riesgosa decisión que tomó Mena al convocar a dos porteras que debían volver a sus equipos debido a que estos Juegos Panamericanos no son considerados como una Fecha FIFA.

“Pero mi obligación, como coordinador, es decirte ‘Claudio, estás citando a dos jugadoras de las cuales no están obligados a pasarnos’. Y eso la gente no lo sabe. En Fecha FIFA los clubes están obligados a pasarte los jugadores. Por eso no vinieron los jugadores brasileños de Europa”, esgrimió.

Por esto, para el ex DT de La Roja, el gran error de Luis Mena fue sumar dentro de su convocatoria a estas dos porteras que militan en el extranjero y que para resguardarse de buena manera, debió llamar a una guardameta del fútbol local.

La Selección Chilena Femenina consiguió la medalla de plata en los Panamericanos | Foto: Instagram

“Entonces, yo como coordinador, tengo que decirte que estás llamando a dos arqueras que en cualquier momento las pueden llamar y ahí no podemos hacer nada. Y ahí sí está tu responsabilidad. Decir, ‘entonces baja a esta arquera y pon a alguien, quizás de menos nivel, no quiero ser irrespetuoso, pero del campeonato local”, ahondó.

Finalmente, Borghi encontró insólito que entre Luis Mena y su coordinador no se hayan puesto en el escenario de avanzar a la fase final de la competición y se hayan encontrado con este semejante problema, el cuál las privó sin duda de poder obtener el oro.

“¿Por qué no llamó a tres arqueras? Porque con un plantel de 18, es una locura. Me parece impresentable que te quedes sin arquera. Una se te puede ir, porque sabes que se tenía que ir, perfecto, anda tranquila. Pero aquí se te fueron las dos. Y ahí está el problema que Lucho Mena debía saberlo, y también el coordinador. Y si por último el coordinador no lo sabe, vas y lees las bases”, cerró.

Así quedó el medallero para Chile

Chile quedó en el octavo puesto del medallero y totalizó 79 medallas; 12 de oro, 31 de plata y 36 de bronce superando en cantidad a una potencia sudamericana como lo es el país vecino de Argentina.