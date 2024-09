Claudio Borghi exige un 9 del Campeonato Nacional para la Selección Chilena: "Eduardo Vargas no tiene buen cabezazo"

La Selección Chilena está ad portas de disputar una verdadera “final” en las Eliminatorias Sudamericanas, cuando este martes 10 enfrente a su símil de Bolivia, en el Estadio Nacional.

Uno de los temas que más se ha criticado en el último tiempo ha sido la falta de gol de los delanteros nominados por Ricardo “Tigre” Gareca, lo que ha quedado demostrado en los recientes partidos.

Y es que el rendimiento del atacante Eduardo Vargas del Atlético Mineiro no termina de convencer del todo, por lo que algunos empiezan a postular a Ben Brereton del Southampton como el elegido para tomar la posta de Turboman.

Vargas y Brereton siguen luchando por ser el 9 de La Roja | FOTO: Getty Images

Claudio Borghi y la falta de gol de la Selección Chilena

Sin embargo, ex entrenador del Equipo de Todos y Colo Colo, Claudio Bichi Borghi, en su rol como panelista del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro se la jugó con dos centrodelanteros que podrían estar en las próximas nóminas.

“A mí lo que me preocupa a veces es: ¿Cuando tiran centros quién cabecea?”, comenzó diciendo el trasandino.

“En estos partidos siempre me hace falta un 9 referente, un 9 de área, y me voy a Steffan Pino o no sé cómo está jugando Damián Pizarro en Udinese”, agregó.

“La pregunta siempre es esto: ¿Vargas es buen cabecedor? No, le tiene que llegar un centro bajo o fuerte”, argumentó.

Chile vs. Bolivia, día y hora

La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional a las 18:00 horas para recibir a Bolivia, compromiso válido por la octava fecha de las Clasificatorias hacia el próximo mundial de la FIFA.