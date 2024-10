Claudio Borghi hace potente radiografía sobre la crisis de la Selección Chilena y alerta: “Si mañana no hay buen resultado, todo se pone más oscuro”

La Selección Chilena pasa por un complicadísimo momento. Sin jugadores en equipos grandes de Europa y tampoco con la fuerza de un funcionamiento, el momento es dramático. En los últimos días, la Roja se remeció con la salida de Carlos Palacios.

Claudio Borghi analizó el complejo momento de la Roja. “Es difícil encontrar una explicación para todo lo que está pasando, pero sí hay un montón de consecuencias que nos llevan a estar en lugar de incertidumbre, de resultado, de no un equipo titular, de renuncias, de salidas, algunas por problemas de salud, otras que todavía no sabemos por qué ocurrieron, pero al no haber trabajo, inversiones, esto es lo que está pasando y las consecuencias que tiene”, comentó el Bichi en diálogo con DSports.

El entrenador no ve trabajo en el fútbol formativo y se refiere al momento que lidera actualmente en los equipos: “No quiero meterle la culpa a los clubes, pero sociedades anónima, poco trabajo en inferiores, no sabemos quiénes son los presidentes de los clubes o los dueños”.

Borghi también comentó el tema de las metas de Ricardo Gareca: “Cuando llegó Gareca vino con un solo objetivo que era clasificar al Mundial, sin tener injerencia el trabajo de menores”.

La Roja vive un complicado presente. (Foto: Photosport)

Borghi avisa ante un posible mal resultado de la Roja ante Colombia

El DT ve complejo el presente: “Hoy estamos complejo, en una tabla de posiciones que estas último y esta gran posibilidad que hay de tantos cupos, está un poquito lejos”.

Además, avisa que la situación se pone muy difícil si las cosas no salen bien ante Colombia este martes a las 17:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla: “Si mañana no hay un buen resultado, todo se pone más oscuro”.