Las declaraciones del atacante nacional Alexis Sánchez en su entrevista con Mark González en el programa ‘Leyendas’, siguen dando que hablar en nuestro país, en la que algunas personas dentro del medio deportivo no estuvieron muy de acuerdo con los dichos del ‘Niño Maravilla’.

Sobre esto, el ex jugador y entrenador, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y abordó los dichos de su ex pupilo en Colo Colo y la Selección Chilena, en la que focalizó al tema de las críticas, en la que no se guardó nada.

“Entiendo yo que la opinión en el deporte más popular del mundo es libre para todos, si prácticas esgrima, poca gente te puede criticar, porque nadie ve esgrima. Ahora, si vamos a tener oídos solo para los elogios y no las criticas, estamos complicados”, partió señalando Borghi.

Sosteniendo dicha línea, el ‘Bichi’ agregó que figuras de alto impacto como lo es Alexis Sánchez, deben estar completamente adheridos a lo que es el mundo de las críticas dentro del fútbol, ya que es parte de esto.

“Alexis tiene que saber que es el jugador más importante de Chile y cuando tú eres importante, te van a criticar para bien o para mal, le pasó a Messi mucho tiempo. Alexis tiene que estar tranquilo, si él está tranquilo con su juego”, explicó.

Sánchez es cuestionado por sus dichos | Foto: Photosport

Otro de los temas que el hoy panelista nombró, fue el dicho de Sánchez al sacar a relucir lo que son sus logros en la historia de Chile, algo que consideró como innecesario y en la que volvió a refregarle al hoy jugador sin club, que debe estar más que listo a las criticas debido a la misma grandeza de la que se jacta.

“Yo creo que él hace mal al decir ‘soy el goleador histórico’, no hace falta decirlo, todos lo sabemos, él tiene que estar muy claro que cuando pierda un partido, lo va a perder Alexis, porque es el mejor, no hay otro, no le van a echar la culpa al marcador de punta suplente, le van a echar la culpa al mejor y cuando tú estas preparado para ser el mejor, esa critica tiene que ser muy normal”, apuntó.

Finalmente, Borghi indicó que le gustaría ver a jugadores como Alexis Sánchez dar distintas entrevistas, en la que le den a conocer a sus fieles seguidores y a quienes lo ven como un referente, que este les de distintos consejos o como es la vida de un futbolista.

“Me gustaría verlo más seguido en entrevista, hablando, expresando lo que sienten, que nos cuente su vivencia, porque todos sabemos la parte gruesa de su carrera, ha tenido un progreso deportivo extraordinario, me gustaría también que nos cuente no solamente su progreso deportivo, sino que el humano. ¿Dónde está?, ¿Dónde se mueve?, que le cuente a los jóvenes como se hace, como se entrena, porque lo hace, todo ese tipo de cosas”, cerró.