Claudio Borghi se refiere a la falta de recambio en la Selección Chilena. El Bichi considera que, si no hay un trabajo e inversión, no habrá resultados en conseguir una renovación.

“Esta falta de jugadores que tenemos. No sé cuántos años hace que tenemos esta falta de jugadores, pero si no los trabajamos, no invertimos, no vamos a tener recambio”, expresó el ex DT de la Roja en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En ese sentido expresó su temor y mencionó a Ben Brereton: “Acá a mí me da miedo, me da un poco miedo, porque llegó Ben y dijimos acá está la solución, el chico viene del fútbol inglés, velocidad, vértigo y ya está fuera”.

Borghi teme que a Lucas Cepeda le pase algo similar al jugador del Southampton, llegando con muchas expectativas y luego lejos de la Selección Chilena. “Ahora va Cepeda y ¿Cepeda con cuántos partidos en Colo Colo? ¿10 partidos? Ahora viene Cepeda, la va a romper ¿Y si no la rompe? ¿Qué decimos? No, Cepeda fuera”, opinó.

Claudio Borghi teme por Lucas Cepeda en la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

El estratega considera que hay un patrón que se está repitiendo: “Entonces cada jugador que aparece el mismo partido opera para destruirlo y empieza a ser menos importante, menos importante…”.

¿Cuándo juega Chile ante Brasil y frente a Colombia?

La Roja recibirá a Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 en el Estadio Nacional por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Después visitará a Colombia el martes 15/10 a las 17:30.