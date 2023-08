Alexis Sánchez no tiene equipo a falta de pocas semanas para el inicio del desafío de la Selección Chilena en las Eliminatorias ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Santiago. Claudio Bravo no se espanta por esta situación, ya que no tiene dudas de que Maravilla se está preparando para llegar de la mejor manera.

“No me preocupa, porque lo conozco. Sé que es un profesional de arriba a abajo. Sé que se debe estar cuidando, entrenando y debe tener unas ganas tremendas de empezar a competir, porque su ADN es la competición. El hecho de que no esté jugando a mí por lo menos no me preocupa, porque ha jugado tanto que eso no se le va a olvidar”, señaló el arquero del Real Betis en conversación con TNT Sports.

El histórico futbolista asegura que el formado en Cobreloa es un jugador diferente en lo físico. “Fisicamente es una persona distinta al resto, tiene una dotación diferente que no necesita estar dos meses preparándose para ponerse a punto”.

“Se adapta muy rápido a cualquier condición, tampoco sufre con el tema del peso y las lesiones, porque se prepara, se cuida, entrena. A lo mejor no tiene la competencia, pero un jugador que ha jugado tanto, que tiene la experiencia, con recorrido, con el tema mediático de por medio, con la presión que conlleva jugar. Estamos hablando del jugador que tiene mejores números en la historia de nuestro país y no se le va olvidar porque ha parado de jugar dos meses”.

Claudio Bravo proyecta que Alexis Sánchez se debe estar preparando de la mejor forma para el inicio de las Eliminatorias (Foto: Photosport)

Bravo reconoce que a cierto grupo de futbolistas sí les afecta no estar entrenando en un club. “A algunos sí, a otros no. Alexis yo creo que no. A mí me ha pasado muchas veces de venir de periodos de inactividad, te ponen a jugar una ifnal y no pasa nada”.

“Va a llegar sano, sin patadas de por medio”

El golero apunta a que hay situaciones que no se observan. “El grado de cosas que no se llegan a ver es grande. A lo mejor él en debe estar entrenando en un cerro solo y nadie sabe ese tipo de cosas, es lo que nos pasa a nosotros de estar en un gimnasio solo con un preparador, esas cosas no se ven”.

Por último, anticipa que el ex Barcelona, Arsenal e Inter de Milán, entre otros clubes, llegará motivado. “Llegará con más ganas, con la ilusión de hacer las cosas bien. Físicamente a lo mejor llegará no al cien por ciento, pero sí se aproximará. A nivel de lesiones va a llegar sano, sin patadas de por medio. A mí por lo menos la situación de él no me preocupa, creo que no lo necesita, es ponerle una camiseta, que juegue y haga lo que tenga que hacer. Quiero que siempre esté ahí porque siempre entrega muchas cosas”, cierra Claudio Bravo.