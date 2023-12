La Selección Chilena vive un proceso de reestructuración pensando en lo que es el 2024, en el que ‘La Roja’ debe conseguir a un nuevo director técnico tras la partida de Eduardo Berizzo, pensando en los desafíos de la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas.

Respecto a esto, un histórico de ‘La Roja de Todos’ como lo es Claudio Bravo, conversó con los medios de comunicación y habló sobre lo que fue su lejanía de la Selección Chilena tras el proceso de Eduardo Berizzo, en la que evitó la polémica con el ex DT de Chile.

“Mi carrera habla por sí sola, no tengo por qué decir si hubo falta de respeto o no, pero la carrera de ambos creo que hablan por si solas. El cómo salió uno y como sigue otro, no tengo que referirme a ese episodio, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato. Al final, el tiempo te da la razón”, comenzó señalando Bravo.

Ya pensando en el futuro de la Selección Chilena para el 2024, el jugador del Real Betis abordó sobre el tema del próximo DT de Chile, en el que pone todo su respaldo para Ricardo Gareca, el favorito a ser el entrenador de nuestro país.

Bravo habla del futuro de la Selección Chilena | Foto: Photosport

“Si viene (Gareca), bienvenido sea. Es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor que el que estábamos teniendo, que era escaso. Si es Córdova el que tiene que llevar a la selección al próximo Mundial, estaremos apoyando”, declaró.

Finalmente, Bravo se proyecta con la Selección Chilena para los desafíos propuestos para el 2024, en la que abre la puerta de poder decir presente en la Copa América, dependiendo de como esté en lo físico con su equipo.

“Estados Unidos me trae buenos recuerdos, pero lo primero es volver a competir tras salir de la lesión, estar en plenitud y veremos qué es lo que pasa. Si me toca estar bien, compitiendo y con ganas de seguir al máximo nivel, ¿por qué no podría ser una ayuda? Si es lo contrario, es prácticamente imposible. Depende del momento y lo que quiere el nuevo seleccionador, cerró.

¿Cuál fue el último partido que ha disputado Claudio Bravo en este 2023?

El último partido de este 2023 para el portero de 40 años fue el 9 de noviembre, en el que el Real Betis se impuso por 4-1 ante el Aris por la cuarta jornada de la UEFA Europa League.