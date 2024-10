El exfutbolista considera que el King expresó palabras desde la rabia y asegura el King no llevó solo a Chile a dos mundiales.

Arturo Vidal sigue con la Selección Chilena en su mente. El King le respondió a algunos críticos con un potente mensaje, en el cual se refiere a los éxitos que consiguió como jugador de la Roja.

“Cuando dicen que a la Roja la dejaste fuera de dos mundiales, recuerda que hablas del que también la llevó a dos mundiales y los dejó entre las tres selecciones del mundo”, señaló a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, su mensaje no quedó así y lanzó otra frase: “Por Chile muero y vivo. Soy el punto amo, aunque les duela”.

Gabriel Mendoza reacciona al mensaje del King y cree que lo expresa desde el enfado. “Lo dice desde un aspecto de enojo, de rabia, pero estamos claros que él ayudo y los otros aportaron también”, expresó el Coca en diálogo con BOLAVIP.

Gabriel Mendoza remarcó que Arturo Vidal no llevó solo a Chile a dos mundiales

El exfutbolista asegura que el King no llevó solo a Chile a dos mundiales, y considera que hace falta en este proceso: “No tan solo él lo hizo, pero de que hace falta en la selección, sí hace falta. De que nos llevó a dos mundiales, él sabe que no también, todos sabemos que no es así”.

Arturo Vidal lanzó un potente mensaje a través de Instagram respecto a la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

“Hace falta en esta selección, pero de que nos llevó a dos mundiales él solo, no, hay un equipo grande”, agregó Mendoza.