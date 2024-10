El histórico ex jugador de Colo Colo y la Selección Chilena repasó a la Joya por no estar presente el martes frente a Colombia.

Carlos Palacios fue liberado de la Selección Chilena esta mañana en un comunicado emitido por la ANFP, donde señalan que por ‘problemas personales’, el jugador de Colo Colo no dirá presente en el encuentro ante Colombia el próximo martes.

Las reacciones no tardaron en llegar y esta vez fue Gabriel ‘Coca’ Mendoza quien no perdonó la acción de Palacios con el combinado nacional y no se lo mandó a decir con nadie en diálogo con Bolavip Chile.

La Joya no dirá presente ante Colombia. | Foto: Photosport

“A la Selección no hay que renunciar nunca, ni por problemas personales. Está mal aconsejado, marca un mal precedente y jamás se le abandona, sobre todo en las malas hay que morir con las botas puestas. Es lamentable”, dijo en primera instancia el ex jugador de fútbol.

Mendoza trae a colación una vez en que él asistió a la Selección Chilena después de haber quedado machacado en un duelo internacional con los albos: “Está mal asesorado. Yo recuerdo para una Supercopa contra Cruzeiro me partieron y después jugué igual por la Selección”, sumó.

Lo concreto es que Carlos Palacios no dirá presente el martes ante Colombia y, por reglamento, tampoco podrá estar en la cancha con Colo Colo mañana ante Huachipato, pero sí el próximo miércoles ante Unión La Calera en condición de forastero.

Lo que le queda a la Selección Chilena el 2024

La Selección Chilena tiene tres encuentros en lo que resta del 2024: visitará a Colombia el próximo martes y en el mes de noviembre debe visitar a Perú en Lima y recibir la visita de Venezuela en el Estadio Nacional.